Championship: Die besten Monitorcontroller

Das Thema Monitorcontroller beschäftigt uns bei AMAZONA.de sehr oft. Auch wenn diese Produktgruppe gerade bei Anfängern nicht unbedingt auf Position 1 der Studio-Einkaufsliste steht, stellen Monitorcontroller doch ein sehr nützliches Tool in der Studio- und Recording-Umgebung dar. In unserer heutigen Championship präsentieren wir euch die besten Monitorcontroller.

Einerseits lässt sich mit einem Monitorcontroller natürlich die Lautstärke regeln, ohne dass man Hand ans Audiointerface oder evtl. ein Mischpult legen muss. Andererseits dient es als zentrales Schaltelement in Mitten von DAW, Audiointerface und Monitoren. Oft bieten kleinere Audiointerfaces auch gar keinen dedizierten Lautstärkeregler mehr, sondern hier wird die Lautstärke über eine Mixer-Software oder die DAW geregelt. Ein Monitorcontroller samt Drehknopf macht da deutlich mehr her, anfassen und drehen wird der Computermaus klar vorgezogen.

Spätestens wenn man das zweite Pärchen Studiomonitore anschafft, wird es dann aber so oder so Zeit für einen Monitorcontroller. Die parallele Ansteuerung von mehreren Monitorpärchen – wohlmöglich auch von verschiedenen Quellen – kann in der Regel nur von einem solchen Gerät gesteuert werden. Ob es dann zwei oder drei Ein- und Ausgänge, ein integrierter Kopfhörerverstärker, ein Modell mit internem Audiointerface oder Talkback-Mikrofon sein darf, hängt letztlich von der Ausstattung und der Größe des Studios und den persönlichen Vorlieben des Musikers/Produzenten ab.

Um eine bessere Übersicht über unsere Monitorcontroller Tests zu bekommen, führen wir euch hier alle aktuellen Modelle samt zugehörigen Tests auf. Alle technischen Fakten, offizielle und eigene Fotos samt der Meinung unserer Autoren. Und das nicht einfach so, sondern wie bei unseren Championships üblich in der für uns richtigen Reihenfolge.

Den Anfang macht wie immer unsere bestehende Charts Monitorcontroller, dann folgen die Monitorcontroller mit guter Bewertung, den Abschluss machen die weniger attraktiven Produkte. Obwohl Produkte wie der Audient ID22 oder der SPL Crimson/Creon deutlich mehr können und beispielsweise auch als Audiointerface dienen, haben wir sie trotzdem mit in diese Championship genommen.

Jetzt viel Spaß beim Lesen und hoffentlich finden des für euch passenden Monitorcontrollers.