Championship: Die besten Mono-Analog-Synthesizer über 1000,- Euro

Big Budget, big Sound?

Nachdem wir die besten monophonen Synthesizer unter 1000,- Euro beschrieben haben, sind nun die dicken Bretter dran, will sagen, wir widmen uns der Premiumklasse. Wichtiges Nebenkriterium: Die vorgestellten Synthesizer sind zum Erscheinen dieses Artikels als Neuware noch im Handel erhältlich.

Wir beginnen mit zwei Konzepten, die unterschiedlicher nicht sein können. Der Neuauflage des Moog Minimoog Model D, Reissue genannt und der Korg Neuauflage des ARP Odyssey Fullsize mit den Revisionen 1-3.

Und nun noch ein Wort zur Wertung der Charts und warum diese Modelle hier auftauchen. Der Minimoog Model D ist am Markt noch erhältlich und der ARP Odyssey Fullsize ist auch am Markt seit ca. Mai 2018 erhältlich, bei kosten eindeutig über 1000,- Euro und gehören somit ins Kandidatenfeld. Damit die Diskussion spannend wird, gibt es die Chartposition erst wieder am Ende.

Moog Model D Reissue

Ob es betriebswirtschaftlich sinnvoll ist, einen Moog Model D zu haben, muss hier nicht betrachtet werden, auch nicht, ob es denn ein Clone tut. Wie schrieb ein Kommentator so schön knackig und saftig, wie ein auf der Bioweide gezüchtetes Alpenrind. Das ist der Minimoog Model D. Dennoch der Moog Model D ist ein traditioneller Synthesizer, dessen sollte man sich bewusst sein. Moog hat hier nichts zugedichtet. Florian Anwander bring es in seinem Fazit zum Test auf den Punkt. Und mehr ist dem hier auch nicht hinzuzufügen.

ARP Odyssey FS Rev. 1-3

Die Korgies kommen hier aus einer ganz anderen Ecke und legen hier keinen Klassiker aus der durchaus erwähnenswerten eigenen Geschichte auf, sondern hier die Fullsize-Version des ARP Odyssey. Hier liegt noch kein Test vor. Aber Korg stiftet hier auch ein wenig Verwirrung, Technisch sind alle Revisionen identisch. Optisch nicht. Da die Umschaltung der Revisionen 1 – 3 geschieht über VCF-Mode. Klanglich wäre anzumerken, der Autor hört kaum einen Unterschied, was nicht am Ohr, sondern an der Detailverliebtheit und sauberen Kalibrierung liegt. Selbst mit dem SQ1 als Sequencer gelingen alle Tricks und Soundverläufe, die wir aus den 80ern und 90ern kennen und auch lieben. Auch hier gilt: Achtung, wer so einen Synthesizer kauft, muss wissen, was er tut. Denn ist gibt keine Presets, stattdessen eine Handvoll Fader und ein Blockschaltbild.

Studio Electronics

Zitat Falconi: „Am späten Nachmittag in einer ehemaligen Lagerhalle an einer der südlichen Ausfallstraßen von L.A.: Auf wahllos im Halbdunkel des Control Rooms A verteilten Polstermöbeln kauern ein paar leger gekleidete Typen mit Snapback Caps und Oversized Boots, aber ohne Regelschulabschluss. Dazwischen: ein paar krasse Babes.

In sechs martialisch anmutenden Racktürmen glimmen, in einer Nacht und Nebel-Aktion aus dem Trümmern der Wolfschanze geborgene, vier Dutzend New Old Stock-Röhren. Eiswürfelbereiter, Sechsmetermischpult, MPC.“

Dem Autor kommt hier Das Bild von John Carpenter beim Schrauben eines Soundtracks in den Kopf. Und wem Gevatter Tod hier einen Besuch abstatten möchte?

Studio Electronics – und da sollte ein Licht auf gehen – haben angefangen mit einem Sakrileg und sich aus der Zombierolle rausgewachsen und liefern hier mit dem Boomstar einen „Entscheidend ist ja, was hinten raus kommt. Yo.“ Synthesizer ab. Wer den Clone vom Clone möchte, greift zum Roland SE-02 und alle anderen zum Original.

Studio Electronics SE1X

Immer noch erhältlich und doch schon 8 Jahre auf dem Markt, das Bassmonster aus dem Hause SE. Hier gilt: Es war schon immer etwas teurer, einen guten Geschmack zu haben. Siehe Testbericht. Hier hielt der Autor fest: „Der austauschbare Name verkörpert dabei nichts weiter als pures Understatement. Denn wer sich schon immer gefragt hat, wie zum Henker Fatboy Slim, Dr. Dre oder Timbaland ihre ultradicken Bässe und brettharten Leads schrauben, tja, der kann sich nun endlich wieder etwas locker machen, denn die Jungs haben schlichtweg SEs in den Regalen stehen und somit der Konkurrenz gegenüber einen nicht ganz unerheblichen Vorteil. Die Geräte sind nämlich beileibe klanggewaltig – das kann jetzt schon vorweggenommen werden.“

Tom Oberheim SEM

Der Sound von Oberheim war für den Autor bestimmt von diversen Trance- und High-Energy-Titeln. Ab und an tauchten Simple Minds auf. Das war‘s dann auch mit Oberheim. Unter den Synthbauern war Oberheim immer „Der das stumpfe Messer durch die weiche Butter drückt“. Dies bitte nicht als Kritik verstehen. Der Klang des SEM ist sehr speziell und eigen. Und hat zwar eine Ahnenschaft zu den alten Oberheim Sachen, ist aber dennoch in erster Linie eigenständig. Hier noch mal der Testbericht.

Korg MS-20M Kit

Mick Moogulatur schrieb: „Endlich finden sich hier die Synthesefähigkeiten, die man so lange vermisst hat. Er macht sie so selbstverständlich, als wären sie immer da gewesen. Jetzt suchen wir nach eine polyphonen Version oder einer ganz modularen. Bis dahin ist das hier die Beste und Interessanteste.“ Wer hier wieder mit Nostalgiewelle anfängt, denkt zu kurz. Diese Neuauflagen sind notwendig. Und Korg liefert hier ab.

Macbeth Elements

Wer diesen Synth schon mal anspielen durfte, weiß was feuchte Hände bekommen bedeutet. Dieser Synth hat seine Eigenheiten und Kanten, weil er nicht nach einem straffen Marketingplan, sondern nach den subjektiven Gesichtspunkten von Ken Macbeth selbst konzipiert wurde.