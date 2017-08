„Schlagzeuger spielen Schlagzeug und die sind laut.“ So oder ähnlich könnte man die Schlagzeuger-Welt ohne E-Drums darstellen, doch seit vielen Jahren schon gehören E-Drums nicht nur im heimischen Kinderzimmer dazu. In unserer Championship E-Drums haben wir für euch alle aktuellen Modelle der besten E-Drums nicht nur zusammengefasst, sondern in eine klare Reihenfolge gebracht. Welches Set geht als Sieger vom Platz?

Neben dem eingangs erwähnten „Kinderzimmer-Schlagzeug“ findet man E-Drums mittlerweile auch in vielen Studios oder auf der Bühne. Das System hat klare Vorteile, denn neben den klassischen Drum-Modulen der E-Drumsets lassen sich hierüber beispielsweise auch Software-Librarys steuern. Auch wenn das Spielgefühl und letztlich auch die Performance des Schlagzeugers stark von der Qualität der Pads, deren Haptik und technischen Umsetzung abhängt, gibt es vor allem in den oberen Preisregionen adäquate Alternativen zum „echten Drumset“. Das mit Sicherheit aber noch Luft nach oben besteht, zeigt alleine der Fakt, dass bei den E-Drums – entgegen vieler anderer Charts – bisher nur wenige Produkte mit „sehr gut“ bewertet wurden.

Auch wenn das 2Box Kit auf Platz 1 steht, scheint Roland beim Thema E-Drums aktuell Marktführer zu sein, viele Sets des Herstellers finden sich in unserer Championship. Leider konnten wir das aktuelle Oberklasse Modell TD-50 noch nicht testen, nach dem Test wird es aber mit Sicherheit unter den Top 3 der E-Drumsets zu finden sein. Ebenfalls (noch) nicht in der aktuellen Charts und Championship zu finden ist das Alesis Strike Pro Kit, das gegenüber den Vorgängermodellen aus dem Hause Alesis u.a. über ein neues Drum-Modul verfügt.

Aus dieser Championship herausgelassen haben wir Produkte, die nur über wenige Pads verfügen, wie beispielsweise die Sample Pad-Reihe von Alesis. Entsprechend finden auch die Nord Drum Module von Clavia keine Beachtung in dieser Championship.

Nun aber los und viel Spaß bei der Championship E-Drums. Wir starten wie immer mit der aktuellen Charts-Liste, danach folgen die E-Drums, die in unseren Tests mit zwei oder einem Stern bewertet wurden. Was sagt Ihr zur Championship? Welches E-Drumset nutzt ihr bzw. fehlt eurer Meinung nach ein wichtiges Produkt?