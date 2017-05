Championship: E-Gitarren bis 1.000,- Euro

Eine gute elektrische Gitarre muss heutzutage längst nicht mehr kostspielig sein, die Fertigungsqualität der in Fernost hergestellten Instrumente hat mittlerweile eine beachtliche Qualität erreicht, folglich wird der Markt der E-Gitarren bis 1000,- Euro hauptsächlich von asiatischen Anbietern beherrscht. Oder es sind renommierte US-Hersteller wie etwa Fender, Gibson oder Music Man, die ihre Gitarren in China, Korea oder Indonesien unter hohen Qualitätsansprüchen in OEM-Fabriken herstellen (lassen).

Sicherlich ist ein Qualitätsunterschied zu Instrumenten aus den USA oder Europa immer noch spürbar, doch die Grenzen rücken zusehends enger zusammen, zumal viele E-Gitarren bis 1000,- Euro asiatischer Herkunft immer öfter Hardware und Tonabnehmer aus amerikanischer Produktion besitzen. Ein gutes Beispiel dafür sind etwa die USA EMG-Pickups, die nahezu auf jeder Metalgitarre aus dem Fernen Osten montiert sind, oder etwa das Floyd Rose Vibrato, das in New Jersey produziert wird und auch nur in der Originalvariante wirklich verstimmungsfrei arbeitet, wie wir in einigen Tests feststellen durften.

Marktführer ist nach wie vor die Firma Ibanez, deren extrem hoher Output von kaum einem der Mitbewerber überboten werden dürfte. Das spiegelt sich natürlich auch in unserer Championship wider, wo einige der Instrumente des japanischen Herstellers zweifellos auftauchen müssen, so gut haben sie in unseren Reviews abgeschnitten. Die Mittelklasseinstrumente der Premium Baureihe etwa, die in Indonesien gefertigt werden, besitzen einen erstaunlich hohen Qualitätsstandard, der denen im japanischen Stammwerk gefertigten Prestige-Instrumenten in kaum etwas nachsteht. Verarbeitung, DiMarzio Tonabnehmerbestückung und ein lizenziertes Floyd Rose Vibrato gehören mittlerweile auch im niedrigeren Preissegment zum willkommenen Standard.

Doch auch US-Hersteller von Premium-Instrumenten, wie etwa die Firma Paul Reed Smith, beweist mit ihrer in Korea bei World Music Instruments hergestellten SE-Baureihe, wie viel man heutzutage von einer E-Gitarre zu einem fairen Preis erwarten darf und sollte. Auch hier setzt man gerne einmal US-Parts in die Gitarre ein und verschafft damit vielen Leuten mit nicht so dicker Brieftasche das Gefühl, eine echte PRS zu besitzen.

Ein Stück weiter geht da noch die Firma Music Man mit ihrer Tochterfirma Sterling by Music Man, deren Instrumente ebenfalls in Indonesien gefertigt werden, zur Endkontrolle aber noch einmal den weiten Weg in die USA auf sich nehmen müssen. Es gilt ja schließlich, einen Ruf zu verlieren.

Im Folgenden also nun unsere redaktionelle Auswahl über die E-Gitarren bis 1000,- Euro, die uns in unseren Tests positiv aufgefallen sind. Den Anspruch auf Vollständigkeit erhebt diese Liste nicht, es hätten sicher noch viel mehr Instrumente sein können. Oder vielleicht andere? Oder haben wir etwas vergessen? Wer gehört hier gar nicht rein? Uns würde natürlich auch interessieren, wie eure persönliche Rangliste aussehen würde. Nur zu, unsere Redaktion freut sich auf eure Kommentare und Meinungen!