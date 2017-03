Championship: Step-Sequencer

Kurz nach der ersten Veröffentlichung dieser Championship haben wir zwei neue Sequencer mit in die Liste aufgenommen, daher findet Ihr den Artikel nochmals auf der Startseite. Ab sofort mit dabei sind der Manikin Schrittmacher und der GRP R24.

Viele, viele Jahre waren sie eigentlich schon ausgestorben bzw. wurden nur noch von wahren Enthusiasten gehegt und gepflegt. Doch siehe da, auf einmal verzeichnen nicht nur wir auf AMAZONA.DE eine wahre Flut an neuen Hardware Step-Sequencern. Da passen die Worte unseres Autors TobyFB wie die Faust aufs Auge: Sequencer kann man nie genug haben! Und tatsächlich haben sich vor allem in den letzten Monaten viele neue Step-Sequencer Tests ergeben, was Grund genug ist, dass wir uns in der aktuellen Championship um die besten Hardware-Sequencer annehmen und euch unsere persönliche Bestenliste präsentieren.

Im Zuge der Entwicklung der elektronischen Musik fanden die Sequencer in den 60er Jahren ihren Anfang, damals noch als reine „Step-by-Step“ Sequencer, natürlich voll analog. Bereits in den Jahren zuvor hatte Raymond Scott, ein amerikanischer Komponist, verschiedene Sequencer entwickelt, darunter das „Electronium“ oder die „Circle Machine“.

Bob Moog entwickelte bereits sehr früh den Moog 960, Klaus Schulze, Edgar Froese und Kraftwerk nutzen dagegen später den Synthanorma Sequencer der Firma Matten & Wiechers, Synthesizerstudio Bonn. Deutlich günstiger war der ARP Sequencer, der 1976 auf den Markt kam und über 16 Steps verfügte.

Durch die Digitalisierung erlebten Sequencer eine große Beliebtheit, darunter Rolands MC-4 und MC-8. Vor der „MIDI-Zeit“ gab es zunächst nur digitale Sequencer, passend für einzelne Geräte eines Herstellers, so beispielsweise der Oberheim DSX. Durch die Implementierung von MIDI konnten Sequencer dann geräteübergreifend Synthesizer steuern.

Im Laufe der Jahre ebbte die Flut neuer reiner Sequencer etwas ab bzw. Sequencer wurden nicht mehr als Einzelgerät hergestellt, sondern in Form von Drum Machines kombiniert. Doch wie eingangs erwähnt, erfreuen sich Step-Sequencer aktuell wieder großer Beliebtheit, mit Sicherheit auch durch das Aufkommen des Eurorack-Formats bedingt.

In der aktuellen Chartliste der besten Hardware Sequencer nicht mehr dabei sind die Produkte M-Audio Finger Trigger Pro und Doepfer MAQ-16, da beide nicht mehr hergestellt werden. Den Elektron Octatrack haben wir ebenfalls rausgelassen, da er für uns eher ein Sampler/Groovebox ist.

Genug der Worte, hier folgt nun unsere Reihenfolge der besten Hardware Sequencer, viel Spaß beim Stöbern, Lesen und Kommentieren :-)