Special Edition Chandler mit originalen Vintage-Parts

Der Hersteller Chandler Limited hat sich in den letzten Jahrzehnten einen hervorragenden Ruf erarbeitet, in dem man hochwertiges Recording-Equipment im Vintage-Stil auf den Markt brachte. Den Vintage-Faktor möchte man mit der neuen Chandler Limited REDD.47 Special Edition noch einmal erweitern, wobei der REDD.47 Preamp lediglich der Auftakt der neuen „Super Vintage“-Reihe sein soll.

Chandler Limited REDD.47 Special Edition

Der REDD.47 Mikrofonvorverstärker wurde ursprünglich als Allzweckverstärker für das legendäre EMI REDD.51 Mischpult eingeführt. Dank seines druckvollen und aggressiven Sounds hat er sich schnell den Status eines „heiligen Grals“ unter Toningenieuren erworben.

ANZEIGE

Jedoch möchten Chandler Limited und die Abbey Road Studios den Klang noch näher an die Originale heranbringen und starten mit der Chandler Limited REDD.47 Special Edition eine neue „Super Vintage“-Reihe, die originale Vintage-Teile enthält. Zukünftige Designs von Chandler Limited werden ebenfalls Vintage-Teile enthalten, die deutlich mit einem „Super Vintage“-Label auf der Rückseite gekennzeichnet sind. Der REDD.47 Special Edition Preamp wird mit New-Old-Stock- und Vintage-Komponenten aus den 60er- und 70er-Jahren gefertigt.

Zu den verwendeten Widerstandstypen gehören Piher-Widerstände, die in Vintage-Geräten von EMI und Neve sowie in Marshall-Verstärkern genutzt wurden, ISKRA-Widerstände, die in frühen Marshall- und anderen in England hergestellten Verstärkern zu finden sind, sowie in Deutschland hergestellte Beyschlag- und ERO/Roederstein-Widerstände, die bei vielen britischen und europäischen Herstellern jener Zeit zum Einsatz kamen.

ANZEIGE

Zu den verwendeten Vintage-Kondensatoren gehören Siemens- und Wima-Kondensatoren, zu finden in Vintage-Geräten von EMI und Neve, ERO und Roederstein aus deutscher Fertigung, die in vielen europäischen Designs genutzt wurden, sowie die berühmten Mullard „Tropical Fish“-Kondensatoren.

Zusätzlich zu den internen Komponenten weist der Chandler Limited REDD.47 Special Edition Preamp ein neues Design auf, das das ikonische Aussehen und die Haptik der originalen REDD-Konsolen-Kassetten widerspiegelt. Dazu zählt auch das neue, beleuchtete EMI-Logo, ein Markenzeichen vieler Vintage-EMI-Konsolen. Der Kern der regulären REDD.47-Schaltung wird in der Special Edition beibehalten. Darüber hinaus ist sie mit den Sektionen „Input Sensitivity“, „Line Input“ und „Bass Lift“ aus der REDD.51-Konsole ausgestattet.

Man darf also gespannt sein, was nach dem Chandler Limited REDD.47 Special Edition für weitere Geräte mit originalen Vintage-Teilen auf den Markt kommen werden.

Der Chandler Limited REDD.47 Special Edition Preamp kann ab sofort vorbestellt werden. Der Preis beläuft sich auf 3.999,- Euro.