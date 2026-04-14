Effekte per Sprachkommandos erstellen

Chaos Audio, Entwickler des Stratus Multi-Effektpedals und des „Music Studio in a Box“-Verstärkers Nimbus, erweitert sein Portfolio um den Chaos Audio AI FX Builder – eine Plattform zur schnellen, KI-gestützten Erstellung individueller Audioeffekte.

Chaos Audio AI FX Builder

Im Musikeralltag zeigt sich häufig ein wiederkehrendes Problem: Gesuchte Sounds lassen sich mit bestehenden Presets nur eingeschränkt realisieren oder erfordern ein umfangreiches manuelles Feintuning. Der Chaos Audio AI FX Builder setzt genau an diesem Punkt an und ermöglicht laut Entwickler einen deutlich direkteren Zugang zum gewünschten Klangergebnis.

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Nutzer beschreiben den gewünschten Effekt in natürlicher Sprache, woraufhin die KI-Plattform innerhalb weniger Sekunden einen spielbaren Effekt generiert. Dadurch entfällt die zeitintensive Navigation durch umfangreiche Preset-Bibliotheken – ein Vorteil sowohl im kreativen Prozess als auch in der Anwendung im Live- oder Studioalltag.

Im Chaos Audio AI FX Builder werden Klangideen in Sekundenschnelle lebendig. So umschreibt der Gründer und CEO von Chaos Audio das Ganze mit „Jetzt hört dein Equipment auf dich, nicht umgekehrt.“

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Jede Generierung liefert einen individuellen Effekt, der unmittelbar eingesetzt und weiterverarbeitet werden kann. Nutzer erhalten zudem Zugriff auf den erzeugten FAUST-Code, der bearbeitet, analysiert oder als Grundlage für eigene Entwicklungen genutzt werden kann. Die Rechte verbleiben vollständig bei den Anwendern, was zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten im professionellen Umfeld schafft.

Die Qualität der Ergebnisse hängt von der Präzision der Beschreibung ab. In der Praxis sind meist ein bis drei Generierungsschritte ausreichend, um ein gewünschtes Resultat zu erzielen. Komplexere Effekte können entsprechend mehr Wiederholungen erfordern. Je detaillierter und präziser die Eingabe, desto besser das Ergebnis.

Angeboten wird der AI FX Builder im Rahmen eines Abonnements, alternativ können Nutzungspakete erworben werden. Zum Marktstart erhalten Stratus-User 100 kostenlose Generierungen. In Kombination mit dem Chaos Audio Stratus Multi-Effektpedal, das es für 269,- Euro gibt, entsteht also eine neue Plattform für modernes Sounddesign. Weitere Informationen findet ihr hier.