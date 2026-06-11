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Charvel American Neo Classic San Dimas, E-Gitarren

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Echte USA-Gitarren bezahlbar?

11. Juni 2026
Charvel American Neo Classic San Dimas

Charvel American Neo Classic San Dimas

Mit der Charvel American Neo Classic San Dimas bringt der amerikanische Hersteller zwei Modelle auf den Markt, die die Sprache der 80er Jahre sprechen. Die Modelle knüpfen direkt an Charvels Wurzeln in San Dimas an und bringen Profi-Specs zu bezahlbaren Preisen.

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Die Charvel American Neo Classic San Dimas SD1

Die im kalifornischen Corona gebaute Gitarre ist in zwei Varianten erhältlich: Zum einen die American Neo Classic San Dimas Style 1 SD1 HH FR MPL mit Floyd Rose 1000 Series Double-Locking Tremolo, zum anderen die American Neo Classic San Dimas Style 1 SD1 HH HT MPL mit Hardtail-Bridge.

Charvel American Neo Classic San Dimas

Beide Modelle sind in jeweils vier Farben erhältlich. Die SD1 HH FR gibt es in den Farben Robin’s Egg Blue, Ivory Blitz, Gloss Black und Racing Red, während es die SD1 HH HT in Gloss Black, Racing Red, Velvet Midnight und Ivory Blitz gibt.

Die Gitarren sind natürlich waschechte Power-Strats. Ein Korpus aus Erle sowie ein einteiliger Ahornhals, der auf authentischen Spezifikationen des Jahres 1980 basiert und für maximale Stabilität mit einer Graphitverstärkung ausgestattet ist.

Das Griffbrett bietet einen Compound-Radius von 12″ bis 16″ sowie abgerundete Kanten für optimalen Komfort. Auf dem Griffbrett sitzen 22 Jumbo-Edelstahlbünde, dazu gibt es Luminlay-Side-Dots zur Orientierung auf dunklen Bühnen und ein praktisches Einstellrad für den Halsstab am Griffbrettende.

Charvel American Neo Classic San Dimas

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Als Tonabnehmer kommt die bewährte Kombination aus einem Seymour Duncan ’59 am Hals für cremige Vintage-Sounds und einem JB am Steg, perfekt für High-Gain, zum Einsatz. Verwaltet werden die Pickups über einen 5-Wege-Wahlschalter und einen reibungsarmen Volume-Regler.

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Preis und Verfügbarkeit

Die Charvel American Neo Classic San Dimas SD1 Gitarren kommen mit einem Charvel Multi-Fit Foam Core Koffer. Je nach Modell kosten sie bei Thomann zwischen 2.449,- Euro und 2.599,- Euro.

 

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Über den Autor
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Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

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