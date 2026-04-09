Charvel Jake E Lee Signature Pro-Mod Blue Burst, Signature Gitarre

"Bark at the Moon" Sounds zum attraktiven Preis

Mit der Charvel Jake E Lee Signature Pro-Mod Blue Burst bekommt der amerikanische Rock-Gitarrist ein neues Signature Instrument. Sie ist eine preislich attraktivere Version seines legendären Custom Shop Modells und kommt in der Farbe Blue Burst.

Affiliate Links Charvel Jake E Lee PM SD1 HSS BLB Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 1.499,00€

Die Charvel Jake E Lee Signature Pro-Mod Blue Burst

Jake E Lee prägte mit seinem Spiel bei Ozzy Osbourne und Badlands den Hardrock der 80er Jahre maßgeblich. Mit der Charvel Jake E Lee Signature Pro-Mod Blue Burst gibt es nun eine zugänglichere Variante seines legendären Custom Shop Modells vorgestellt, welches die „Bark at the Moon“-Ära geprägt hat.

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Die Gitarre basiert auf dem San Dimas Style 1 Korpus aus Erle, der im namensgebenden Blue Burst Hochglanz-Finish lackiert ist. Im Gegensatz zu seinem weißen US-Modell kommt dieses Instrument ohne Schlagbrett aus.

Der geschraubte Ahornhals verfügt über eine Graphitverstärkung für maximale Stabilität und ein handgeriebenes Satin-Urethan-Finish auf der Rückseite. Das Ebenholzgriffbrett ist mit einem 12″-16″ Compound-Radius ausgestattet und beherbergt 22 Jumbo-Bünde. Die 25,5″ Mensur sowie weiße Dot-Inlays und abgerundete Griffbrettkanten sorgen für hohen Spielkomfort, damit jedes noch so virtuose Lick mit Leichtigkeit gelingt.

Die Hardware ist funktional in Schwarz und Gold gehalten. Als Brücke kommt eine Charvel HT6 String-Through-Body Hardtail zum Einsatz, die für Sustain und Stimmstabilität sorgt, bei den Mechaniken hat man sich für hauseigene Die-Cast Mechaniken entschieden.

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In Sachen Tonabnehmer setzt die Charvel Jake E Lee Signature Pro-Mod Blue Burst auf eine HSS-Konfiguration: Ein Seymour Duncan JB TB-4 Humbucker am Steg wird mit zwei DiMarzio SDS-1 DP111 Single-Coils in der Mittel- und Halsposition kombiniert. Gesteuert wird das System über einen 5-Wege-Schalter sowie jeweils einen Volume- und Tone-Regler mit Strat-Style-Knöpfen.

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Preis und Verfügbarkeit

Die Charvel Jake E Lee Signature Pro-Mod Blue Burst ist deutlich günstiger als die ursprüngliche Custom Shop Edition. Sie kostet bei Thomann 1.499,- Euro.