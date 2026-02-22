ANZEIGE
Charvel Pro Mod Plus Dinky DK24, E-Gitarren

Updates in Sachen Specs, Farben und eine Siebensaiter

22. Februar 2026
Charvel Pro Mod Plus Dinky DK24

Charvel Pro Mod Plus Dinky DK24

Charvel verpasst der Charvel Pro Mod Plus Dinky DK24 Serie ein Update in Form von neuen Modellen und frischen Farben. Schauen wir uns mal genauer an, was der Erfinder der Power Strat hier an neuen Dinkys auf den Markt wirft.

Charvel Pro Mod Plus Dinky DK24 CLSTL SLK und DK24-7

Im strahlenden Weiß mit der Farbe Celestial Silk präsentieren sich die Pro Mod Plus Dinky DK24 CLSTL SLK und die siebensaitige DK24-7. Beide verfügen über einen Lindenkorpus mit geschraubtem karamellisiertem Ahornhals samt Griffbrett aus Ebenholz (25,5″ Mensur).

Pro Mod Plus Dinky DK24

Die Pro Mod Plus Dinky DK24

Zum Einsatz kommt bei der DK24 ein Wilkinson WVS130-2P Tremolo, die DK24-7 hat ein Gotoh Custom 510 Tremolo verpasst bekommen. DieCast Locking Mechaniken und Graph Tech TUSQ XL Sattel und Luminlay Side Dots runden das Ganze ab.

Die beiden Tonabnehmer, der Seymour Duncan Full Shred TB-10 am Steg, sowie der Seymour Duncan Alnico II Pro APH-1N am Hals, sorgen für ordentlich Power. Die sechssaitige Pro Mod Plus Dinky DK24 ist ebenfalls in der Farbe Raven Black erhältlich.

Blue Curaçao

Blue Curaçao

Charvel Pro Mod Plus Dinky DK24 HSS BLCU

Farbenfroher geht es mit den anderen Modellen weiter, wie der Charvel Pro Mod Plus Dinky DK24 HSS BLCU. Diese Gitarre kommt mit den weitgehend gleichen Specs wie die Dinkys in Weiß und Schwarz, strahlt allerdings mit einer Decke aus Wölkchenahorn.

Außerdem kommt bei dieser HSS Gitarre neben einem Seymour Duncan Full Shred TB-10 Humbucker am Steg, ein Seymour Duncan Custom Flat Strat SSL-6 in der Mittelposition und ein Seymour Duncan Custom Flat Strat SSL-6 RWRP Single Coil zum Einsatz.

Pro Mod Plus DK24 CHLRN BRST

Pro Mod Plus DK24 CHLRN BRST

Die restlichen Modelle sind in Sachen Specs ebenfalls nahezu identisch. Nur die Charvel Pro Mod Plus DK24 VRAD kommt mit Charvel HT6 Hardtail Steg mit Saitenführung durch den Korpus. Ansonsten liegen die Unterschiede in den verschiedenen Lackierungen mit Farben in Violet Radiance, Chlorine Burst und Midnight Ocean.

Charvel Pro Mod Plus DK24 VRAD
Charvel Pro Mod Plus DK24 VRAD Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
1.219,00€ Thomann
Charvel Pro Mod Plus DK24 MNT OCN
Charvel Pro Mod Plus DK24 MNT OCN Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
1.299,00€ Thomann
Charvel Pro Mod Plus DK24 CHLRN BRST
Charvel Pro Mod Plus DK24 CHLRN BRST Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
1.299,00€ Thomann

Preis und Verfügbarkeit

Die Charvel Pro Mod Plus Dinky DK24 Modelle kosten bei Thomann je nach Variante 1.219,- oder 1.299,- Euro. Die siebensaitige DK24-7 kostet 1.349,- Euro.

 

