Charvel Pro Mod Plus Dinky DK24, E-Gitarren

Updates in Sachen Specs, Farben und eine Siebensaiter

Charvel verpasst der Charvel Pro Mod Plus Dinky DK24 Serie ein Update in Form von neuen Modellen und frischen Farben. Schauen wir uns mal genauer an, was der Erfinder der Power Strat hier an neuen Dinkys auf den Markt wirft.

Charvel Pro Mod Plus Dinky DK24 CLSTL SLK und DK24-7

Im strahlenden Weiß mit der Farbe Celestial Silk präsentieren sich die Pro Mod Plus Dinky DK24 CLSTL SLK und die siebensaitige DK24-7. Beide verfügen über einen Lindenkorpus mit geschraubtem karamellisiertem Ahornhals samt Griffbrett aus Ebenholz (25,5″ Mensur).

ANZEIGE

Zum Einsatz kommt bei der DK24 ein Wilkinson WVS130-2P Tremolo, die DK24-7 hat ein Gotoh Custom 510 Tremolo verpasst bekommen. DieCast Locking Mechaniken und Graph Tech TUSQ XL Sattel und Luminlay Side Dots runden das Ganze ab.

Die beiden Tonabnehmer, der Seymour Duncan Full Shred TB-10 am Steg, sowie der Seymour Duncan Alnico II Pro APH-1N am Hals, sorgen für ordentlich Power. Die sechssaitige Pro Mod Plus Dinky DK24 ist ebenfalls in der Farbe Raven Black erhältlich.

Affiliate Links Charvel Pro Mod Plus DK24 CLSTL SLK Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 1.219,00€ Charvel Pro Mod Plus DK24-7 CLSTL SLK Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 1.349,00€ Charvel Pro Mod Plus DK24 RVEN BLK Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 1.219,00€

Charvel Pro Mod Plus Dinky DK24 HSS BLCU

Farbenfroher geht es mit den anderen Modellen weiter, wie der Charvel Pro Mod Plus Dinky DK24 HSS BLCU. Diese Gitarre kommt mit den weitgehend gleichen Specs wie die Dinkys in Weiß und Schwarz, strahlt allerdings mit einer Decke aus Wölkchenahorn.

Affiliate Links Charvel Pro Mod Plus DK24 HSS BLCU Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 1.299,00€

Außerdem kommt bei dieser HSS Gitarre neben einem Seymour Duncan Full Shred TB-10 Humbucker am Steg, ein Seymour Duncan Custom Flat Strat SSL-6 in der Mittelposition und ein Seymour Duncan Custom Flat Strat SSL-6 RWRP Single Coil zum Einsatz.

Die restlichen Modelle sind in Sachen Specs ebenfalls nahezu identisch. Nur die Charvel Pro Mod Plus DK24 VRAD kommt mit Charvel HT6 Hardtail Steg mit Saitenführung durch den Korpus. Ansonsten liegen die Unterschiede in den verschiedenen Lackierungen mit Farben in Violet Radiance, Chlorine Burst und Midnight Ocean.

ANZEIGE

Affiliate Links Charvel Pro Mod Plus DK24 VRAD Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 1.219,00€ Charvel Pro Mod Plus DK24 MNT OCN Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 1.299,00€ Charvel Pro Mod Plus DK24 CHLRN BRST Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 1.299,00€

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Preis und Verfügbarkeit

Die Charvel Pro Mod Plus Dinky DK24 Modelle kosten bei Thomann je nach Variante 1.219,- oder 1.299,- Euro. Die siebensaitige DK24-7 kostet 1.349,- Euro.