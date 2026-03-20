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Charvel Standard Series SD2, E-Gitarren

Moderne Rock-Performance zu fairen Preisen

20. März 2026
Charvel Standard Series SD2

Charvel Standard Series SD2

Der US-amerikanische Hersteller releast die neue Charvel Standard Series SD2. Die Serie umfasst zwei Modelle im klassischen Telecaster-Design, gepaart mit modernen Eigenschaften, ausgelegt auf schnelles Spiel und druckvollen Rock-Sound.

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Charvel Standard SD2 HH HT GBLK
Charvel Standard SD2 HH HT GBLK Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
489,00€ Thomann

Die Charvel Standard Series SD2

Die beiden Gitarren der Standard Series SD2 sind im mittleren Preissegment angesiedelt und leeren somit den eigenen Geldbeutel nicht unbedingt komplett. Nichtsdestotrotz sind sie von Charvel als  High-Performance Shred-Machine konzipiert. Sie sind entweder in einer grau-matten Lackierung oder mit schwarzem Hochglanz-Finish erhältlich.

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Charvel Standard Series SD2

Der Korpus der Charvel Standard Series SD2 ist aus Nyatoh gefertigt und folgt der markanten Style-2-Form, welche sich ganz lizenzkonform an der Telecaster des Mutterkonzerns Fender orientiert. Der geschraubte und geölte Nyatoh-Hals ist mit einer Graphitverstärkung ausgestattet, um maximale Stabilität zu gewährleisten. Das Griffbrett aus Amaranth verfügt über einen Compound-Radius von 12″–16″ sowie 22 Jumbo-Bünde und eine Mensur von 25.1″ (638 mm). Damit sollten schnelle Licks butterweich von der Hand gehen.

In Sachen Hardware setzt Charvel auf die hauseigene HT6 Hardtail-Bridge mit Saitenführung durch den Body und hauseigene Die-Cast Locking-Mechaniken. Die Kombination aus einem Seymour-Duncan-JB am Steg und ’59 am Hals liefert bewährte Rock- und Metal-Sounds und wird durch einen 3-Wege-Wahlschalter gesteuert.

Charvel Standard Series SD2

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Mit nur einem Volume-Regler bleibt die Charvel Standard Series SD2 puristisch. Dieser verfügt über eine Push/Pull-Funktion, welche beide Humbucker splittet und zusätzliche Single-Coil-Sounds ermöglicht.

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Charvel Standard SD2 HH HT SGRAY
Charvel Standard SD2 HH HT SGRAY Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
489,00€ Thomann

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Preis und Verfügbarkeit

Die Charvel Standard Series SD2 kostet bei Thomann 489,- Euro. In Grau matt ist sie direkt lieferbar.

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Charvel Standard SD2 HH HT GBLK
Charvel Standard SD2 HH HT GBLK Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
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Über den Autor
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Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

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