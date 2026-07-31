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Chase Bliss Bad Mood, Ambient-Pedal

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Wilde Lo-Fi-Klänge als Antwort auf das Mood Mk2

31. Juli 2026
Chase Bliss Bad Mood

Chase Bliss Bad Mood

Mit dem Chase Bliss Bad Mood liefert die Boutique-Pedal-Schmiede aus Minneapolis das Gegenstück zu ihrem gefeierten Mood Pedal. Bad Mood soll dabei rauere und ungebändigtere Ambientklänge als das Mood Mk2 erzeugen.

Das Chase Bliss Bad Mood

Heute scheint wohl Ambient-Freitag zu sein. Nach dem Granular-Delay von MXR stellen wir euch das nächste außergewöhliche Pedal vor: das Chase Bliss Bad Mood. Das Chase Bliss Mood Mk2 dürfte wohl allen Ambient-Fans ein Begriff sein, oder sich schon auf dem eigenen Pedalboard befinden. Das Bad Mood stellt jetzt das Gegenstück dazu dar und liefert die Sounds von der anderen Seite der Macht.

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Chase Bliss Bad Mood

Es ist fokussiert auf die wilde, geräuschvolle  Seite von Ambient-Sounds und markiert die Rückkehr zum bewährten Zweikanal-Prinzip des Mood Mk2.

Auf der Oberseite finden sich ein Micro-Looper zum Aufnehmen musikalischer Fragmente sowie der Wet-Channel zum weiterverarbeiten der aufgenommenen Passagen. Hier stehen diverse Live-Effekte wie Reverb und Echoes zur Verfügung.

Mit dem Clock-Regler kann die Sample-Rate von beiden Kanälen beeinflusst werden, was in abgefahrenen Klangerlebnissen enden kann. Der Cross-Regler lässt die beiden Kanäle dynamisch auf das Eingangssignal oder aufeinander reagieren, um das Klangerlebnis noch weiter zu verformen.

Chase Bliss Bad Mood

Mit Glue bietet das Chase Bliss Bad Mood am Ende der Signalkette dann noch einen Saturator/Destroyer, der entweder Wärme oder komplette Zerstörung mit sich bringt.

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Auf dem Pedal können zwei Presets gespeichert werden, wobei via MIDI bis zu 122 Speicherplätze zur Verfügung stehen. Anschlussseitig bietet das Pedal Mono- oder Stereo-Betrieb, und kann über CV/Expression oder externe Fußschalter gesteuert werden.

Da das Pedal so umfangreiche Möglichkeiten bietet, lohnt es sich, dieses Video zu schauen:

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Preis und Verfügbarkeit

Das Pedal ist in zwei Farben verfügbar und ist Teil der „Small Batch Bliss“-Kollektion, in der nur auf Bestellung in einem festgelegten Zeitraum gebaut wird. Bis zum 31. August 2026 könnt ihr das Pedal noch bestellen. Als Preis ruft Chase Bliss für das Bad Mood 469,- Euro auf.

 

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Über den Autor
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Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

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