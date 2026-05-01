Chase Bliss Big Time, Delay Pedal

Ein monströser Analog-Digital Hybrid für Delay-Liebhaber

Mit dem Chase Bliss Big Time kommt ein Echo-Pedal auf den Markt, das in Zusammenarbeit mit Electronic Audio Experiments entstanden ist. Das riesige Pedal ist ein Hybrid aus analoger und digitaler Technik und orientiert sich an den legendären Rack-Delays der 80er Jahre.

Das Chase Bliss Big Time

Die Entwicklung des Big Time scheint ein absolutes Herzensprojekt gewesen zu sein. Denn Chase Bliss sagt selbst, dass der Weg dahin wohl der unpraktischste war, den man im Jahr 2026 wählen kann. Soviel dazu…Was allerdings dabei raus gekommen ist, kann man nur mit „extrem interessant“ umschreiben, wenn man sich für Delays interessiert.

ANZEIGE

Die Delays im Rackformat aus den 1980er Jahren, man denke an das TC Electronic 2290 oder das Lexicon PCM 70, waren aus simplen technischen Gründen eine Mixtur aus digitalen und analogen Komponenten. Denn die digitale Technik war damals einfach noch nicht ausgereift genug, volldigitale Geräte zu bauen.

Trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, werden sie von Musikern bis heute verwendet und ihnen werden magische Sounds nachgesagt – vor allem, wenn sie in extreme Bereiche gepusht werden. Chase Bliss wollte diesem Phänomen zusammen mit John Snyder von Electronic Audio Experiments auf den Grund gehen. Das Ziel ist es, jene Magie in bewusster und in kontrollierter Form einzufangen.

Obwohl das wohl extrem schwierig umzusetzen ist, hat Chase Bliss genau das geschafft und bringt es Delay-Fans nun mit dem Chase Bliss Big Time auf’s Pedalboard.

Was kann das Chase Bliss Big Time?

Das Gerät ist als digitales Stereo-Delay aufgebaut, das durch zwei spezielle analoge Stufen klanglich gefärbt wird. Am Eingang liegt ein analoger Preamp, während ein Limiter im Feedback-Weg des Delays sitzt. Damit ist es etwa möglich, dass Echos bei jeder Wiederholung durch den Limiter verändert werden, was von subtiler Kompression bis hin zu einem völligen „Auffressen“ des Signals reicht.

Die Steuerung hat es ebenso in sich. Gebaut im Automatone Format hat es neben den Schiebereglern für die Hauptparameter wie Mix, Feedback und Deph diverse Buttons darunter. Hier können Oktav-Settings, Modulation oder verschiedene Voicings gesteuert werden.

ANZEIGE

Durch das Zusammenspiel der digitalen Steuerung und der analogen Schaltkreise sind auch fließende Übergänge zwischen Double-Tracking-Chorus, gesättigten Wall-of-Sound-Reverbs und komplexen Echo-Sequenzen möglich.

Das Gerät bietet neben den Stereo-In/Out auch MIDI sowie einen Expression- und Aux-Anschluss Wer tiefer in die komplexe Struktur des Pedals eintauchen möchte, sollte sich unbedingt dieses Walkthrough-Video anschauen:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Wieviel kostet das Big Time?

Das Chase Bliss Big Time soll ab Ende Juni 2026 versandbereit sein. Vorbestellen kann man es jetzt schon, wie immer nur über die Website. Wie die anderen Automatone-Pedale ist auch das Big Time kein Schnäppchen! Chase Bliss hat es bei 1,099,- Euro angesetzt.