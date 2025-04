Chase Bliss Brothers AM King Of Tone Tribute

Twins Of Tone

Der Chase Bliss Brothers AM ist ein Dual Overdrive Pedal, das zusammen mit dem Entwickler des legendären Vorbilds entstand.

Über den AnalogMan King Of Tone muss man wirklich nichts mehr sagen, das ist wohl einer DER modernen Klassiker auf dem Gebiet der Overdrive-Pedale. Die Dinger werden zu horrenden, teilweise wirklich schon lächerlichen, vierstelligen Preisen gehandelt. Aber es ist so, wie der Dichter sagt: jeden Tag steht irgendwo ein Dummer auf. Würde es keinen Markt geben, wären die Preise nicht so aberwitzig.

Chase Bliss Brothers AM King Of Tone Tribute

Der Chase Bliss Brothers AM ist nun einer der zahlreichen Klone dieses legendären Pedals, allerdings mit der Besonderheit, dass dieser Klon „Mike zertifiziert“ ist, denn kein Geringerer als Mike Pierra, der Gründer von AnalogMan, war an der Entwicklung direkt beteiligt und hat sein Wissen einfließen lassen.

Das Ergebnis ist ein dualer Verzerrer, der allerdings im Vergleich zum Original ein paar interessante Features mitbringt, die das Gerät flexibler machen. Genau wie beim Original finden wir zwei unabhängige Schaltkreise mit jeweils drei Reglern, Gain, Volume und Tone. Hinzu kommt jetzt die Option, jeden der beiden Schaltkreise in einen Overdrive-, Boost- oder Distortion Mode zu versetzen, somit kann Schaltkreis 1 als Booster für Schaltkreis 2 eingesetzt werden, oder man boosted das Overdrive Signal aus Schaltkreis 1 mit dem zweiten Schaltkreis.

Alle Parameter sind auf der Stirnseite des Pedals per Miniswitches erreichbar, als Goodie on top hat der Chase Bliss Brothers AM noch einen zusätzlichen Treble Booster erhalten, dieser ist dem Beano Boost aus dem Haus AnalogMan nachempfunden. Schraubt man das Gerät auf, hat man Zugang zu drei Trimpotis, die die Input-Impedanz, den Output und den Bias des Treble Boosters justieren können.

Um noch etwas mehr Flexibilität aus dem Gerät zu kitzeln, ist es möglich, den zweiten Volume-Regler als Master Volume zu nutzen, Presence und Tone zu verknüpfen und alle Parameter des Gerätes extern per MIDI zu steuern. Vier Presets sind direkt im Gerät speicherbar, ab Werk sind die Speicherplätze mit vier der von Mike favorisierten Einstellungen geladen. Per MIDI sind dann 122 Speicherplätze verfügbar. Das sollte reichen.

Klar ist, dass der Chase Bliss Brothers AM kein Schnäppchen ist. 469 € bekommt man von der Kreditkarte gehobelt, wenn man sich den AnalogBruder in den Warenkorb packt. Aber angesichts der Fantasiepreise, die für das Original aufgerufen werden, ist das, auch angesichts der erweiterten Möglichkeiten, ein fairer Preis.

