Chase Bliss Clean - Der etwas andere Compressor

Der Chase Bliss Clean ist ein Compressor, der das Compressor Pedal neu erfindet und um einige coole Gimmicks erweitert.

Compressor war gestern. Wer am Pulsieren der Zeit teilnehmen will, der möge sich den Chase Bliss Clean mal in Ruhe zu Gemüte führen. Wahrlich kein Schnäppchen, aber dafür ein wirklich einzigartiges Pedal, das vor allem experimentierfreudige Gitarristen und Anhänger der Ambient-Klänge interessieren dürfte.

Chase Bliss Clean Compressor Pedal

„Clean began its life as a question: Can clean be as fun as dirty?“ – Eine wirklich mehr als berechtigte Frage. Die meisten von uns Gitarristen drehen gern den Gain auf, damit die Gitarre singt. Aber was, wenn man die Gitarre auch clean singen lassen kann? Chase Bliss Clean geht einen neuen Weg, hier gibt’s einen True Stereo Compressor mit zwei Compression Stages und einer Menge Einstellmöglichkeiten.

Clean wurde entwickelt, um dem cleanen Gitarristen die Vorzüge der Verzerrung zu bringen, von der Dynamik eines Overdrives bis zum kratzigen Klang eines Fuzz. Über die Kompression hinaus kann hier ein röhrenartiger „Sag“ erzeugt werden. Zudem gibt es einen dynamischen EQ, der auf das Spiel reagiert.

Zwei Swell-Modi bieten zusätzliche Möglichkeiten der Soundbearbeitung. Eine Sidechain Input ermöglicht studioähnliche Konfigurationen. Ein Noise Gate ist ebenfalls an Bords und filtert ungewollte Nebengeräusche aus dem Signal. Wer möchte, kann unterschiedliche Frequenzbereiche getrennt komprimieren und damit einzigartige Sounds erstellen, die auf die Anschlagsstärke reagieren.

Auch für Bass und Keyboards ist der Chase Bliss Clean Compressor interessant, das unten verlinkte Demovideo zeigt eindrucksvolle Sounds, die der Chase Bliss Clean zu erzeugen im Stande ist.

Die Frontseite des Chase Bliss Clean bietet umfangreiche Tweaking-Möglichkeiten über die kleinen Miniswitches. Schade, dass man hier nicht die Möglichkeit bekommt, einen Editor für PC und Mac zu nutzen, denn in diesem Gerät steckt unglaubliches Potenzial, das über die Bedienung mit Hilfe Miniswitches wahrscheinlich verloren geht.

Stereo-Enhancing ist ebenfalls möglich, der Spread-Switch auf der Frontseite ermöglicht einen Stereo-Enhancer-Effekt, der die Modulationen des Signals im Stereobild hin und her wabern lässt. Das Chase Bliss Clean Pedal kostet nicht weniger als 469 €, was das Budget eines cleanen Gitarristen sprengen dürfte. Aber wer Ruhm will, muss Euros lassen, so will es das Gesetz. Das Chase Bliss Clean Pedal gibt es ausschließlich über die Website des Herstellers.