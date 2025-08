Chase Bliss Lost & Found Multieffektgerät

Schräge Töne aus dem Fundbüro

Mit dem Lost & Found bringt Chase Bliss ein Effektpedal auf den Markt, das sich irgendwo zwischen Nostalgie, Trash-Ästhetik und Hightech bewegt. Ein kreatives Werkzeug für alle, die es nicht ganz sauber mögen.

ANZEIGE

Chase Bliss Lost & Found Multieffekt

Im Kern handelt es sich beim Chase Bliss Lost & Found um eine Kombination aus Preamp, EQ, Kompressor und LoFi-Pitch-Delay, die mit herrlich eierndem Bandmaschinen-Charakter punktet – inspiriert von alten Portastudios und VHS-Rekordern. Allein das Trailervideo macht jetzt schon Lust auf mehr.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Das Signal wird digital bearbeitet, aber das Feeling ist durch und durch analog – mit Band-Wobble, Pitch-Shifting, Rauschen und allem, was dazugehört. Ein internes Feedback-Routing erlaubt wilde Selbstoszillation, während über das Character-Poti zwischen Subtilität und gänzlicher Zerstörung gewählt werden kann. Zusätzlich lässt sich das Delay-Timing über Tap-Tempo oder MIDI synchronisieren, was das Pedal auch für Live-Performer interessant macht.

ANZEIGE

Volle Kontrolle – MIDI- und Expressionpedalfähig

Wie bei Chase Bliss üblich, bietet das Pedal ein Höchstmaß an Kontrolle – über DIP-Schalter auf der Rückseite lassen sich tiefergehende Funktionen anpassen. Das Format bleibt dabei kompakt und pedalboardfreundlich, auch wenn sich der Sound mitunter nach einem großen, abgehalfterten Kassettenrekorder im Hochsommer anhört – im besten Sinne natürlich.

Für Freunde der gepflegten Vintage-Vibes, Tape-Delay-Freaks und experimentierfreudige Klangforscher ist das schräge Pedal ein inspirierender Neuzugang mit klarer Handschrift. Aktuell ist es nur direkt über Chase Bliss erhältlich – wie immer in limitierter Auflage. Wer eines will, sollte sich also nicht zu viel Zeit lassen, allerdings ruft Chase Bliss für das Lost & Found 469 € auf. Ausgeliefert wird ab September in der Reihenfolge der Bestellung.