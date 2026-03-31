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Cherry Audio Crumar DS-2, Synthesizer Plug-in

Vintage-Digital aus Italien

31. März 2026

Cherry Audio Crumar DS-2 Synthesizer Plugin am

Mit dem Cherry Audio Crumar DS-2 steht ein etwas weniger bekannter Synthesizer als Plug-in wieder auf. Im Fokus der Emulation stehen hier die eigenwilligen Oszillatoren, die dank digitaler Kontrolle einen gewissen Eigencharakter haben.

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Cherry Audio Crumar DS-2

Der originale Crumar DS-2 ist ein grundsätzlich monophoner Synthesizer mit zwei Oszillatoren, der jedoch auch eine Poly-Sektion, basierend auf Frequenzteiltechnik besitzt. Das DS stand für „Digital Synthesizer“, da die Oszillatoren zur Vermeidung von Drift eine entsprechende Steuerung besitzen, die sich aber im Gegensatz zu den späteren DCOs auch merklich auf den Klang auswirkt. Alle Signale sind sehr stufig, was besonders bei Sinus und Dreieck hörbar ist.

Cherry Audio Crumar DS-2 Synthesizer Plugin wave

Cherry Audio hat den Oszillatoren eine Sync-Funktion sowie einen dritten LFO spendiert. Die LFOs wurden außerdem separat regelbare Delay-Zeiten, Synchronisation, One Shot- und Reverse Wave-Funktionen hinzugefügt. Sie lassen sich insgesamt 33 Zielen zuweisen.

Die zweite Eigenheit des DS-2 ist die paraphone Poly-Sektion, die ein eigenes Hoch-/Tiefpassfilter und einen separaten VCA durchläuft. Im Plug-in kann auch die ursprünglich monophone Synth-Sektion mit maximal 16 Stimmen (auch unison) gespielt werden, während die Poly-Sektion 32 Stimmen hat. Die beiden Sektionen können allein oder in Kombination als Layer oder Split eingerichtet werden.

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Auch an weiteren Stellen wurde der Funktionsumfang gegenüber dem Original erweitert. Es gibt loopbare Hüllkurven mit zusätzlichem Delay und Velocity-Abhängigkeit, 12 dB und 24 dB Modi für das Tiefpassfilter und einen Arpeggiator.

Cherry Audio Crumar DS-2 Synthesizer Plugin fx

Wie bei Cherry Audio gibt es ist eine Effektsektion. Jeweils eine FX-Kette ist für die Synth-Sektion, die Poly-Sektion und global konfigurierbar. Dafür stehen 20 Algorithmen zur Auswahl.
Das Plug-in ist vollständig MIDI-steuerbar und hat eine Factory Library mit über 300 Presets. Zusätzlich wird das Extra Preset-Pack “Deep Space for DS-2” mit weiteren 100 Presets angeboten.

Cherry Audio Crumar DS-2 ist in den Formaten VST, VST3, AU, AAX und als Standalone-Version erhältlich und kostet 59,- US-Dollar. Das Extra Preset Pack kostet 9,99 US-Dollar.

Unter diesem Link könnt ihr unsere Vintage-Story zum originalen Crumar DS-2 von 1978 nachlesen.

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Preis

  • 59,- US-Dollar

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der jim RED

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