Cherry Audio Crumar Spirit, Synthesizer Plug-in

Mit dem Spirit von Bob Moog

Cherry Audio Crumar Spirit ist ein Emulation des italienischen Synthesizers, in dem der Spirit von Bob Moog steckt. Wie bei Cherry Audio üblich, hat man sich einerseits um eine authentische Reproduktion des Originals bemüht, aber gleichzeitig das Instrument um sinnvolle Features erweitert.

ANZEIGE

Cherry Audio Crumar Spirit – erweitertes Plug-in

Der originale Crumar Spirit war ein monophoner Analogsynthesizer, der seinerzeit als preiswerte Alternative zum Minimoog galt. Robert A. Moog, Tom Rhea und Jim Scott unterstützen Crumar bei der Entwicklung des Synthesizers.

Affiliate Links Cherry Audio Crumar Spirit Download Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 59,00€

Der Spirit verfügt über zwei Oszillatoren mit Sync. Die Filtersektion besteht aus einem 12/24 dB Tiefpass und einem Multimode-Filter mit Formant-Option. VCA und VCF werden mit zwei Hüllkurven gesteuert, die wiederum Velocity-abhängig arbeiten. Im Gegensatz zur Hardware kann das Plug-in bis zu 16 Stimmen erzeugen und es gibt auch einen Unison-Modus.

Eine Besonderheit des Synthesizers ist die Kombination aus Mod X und Shaper. Diese können zur Modulation verschiedener Ziele eingesetzt werden und dabei auch mit dem Mod Wheel verbunden werden. Cherry Audio hat diese Sektion noch um die Matrix Z mit vier Slots erweitert, um 25 Modulationsquellen auf 45 Ziele routen zu können. Außerdem kann OSC B als zusätzlicher LFO genutzt werden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren ANZEIGE

Das Plug-in verfügt über einen Arpeggiator mit den drei Modi Ripple, Arp und Leap sowie den Funktionen Swing, Chance und Feel.

Zur Auffrischung der Sounds sind zwei unabhängige Effektketten vorhanden. Eine Kette bietet Distortion, Flanger & Chorus, Echo und Reverb, die zweite Kette bietet Envelope Filter, Dual Phaser, Flanger & Chorus und Echo.

Cherry Audio Crumar Spirit ist in den Formaten AU, VST, VST3, AAX sowie als Standalone-Version (Win, macOS) verfügbar. Der Preis beträgt 59,- Euro.

Unter diesem Link könnt ihr unsere Vintage-Story zum Crumar Spirit nachlesen.