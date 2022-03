Cherry Audio Dreamsynth, Synthesizer Plug-in

Das Beste zweier Welten

Nach einer langen Reihe an Software-Emulation berühmter Synthesizer kommt mit dem Cherry Audio Dreamsynth die erste Eigenkreation des Herstellers seit dem Voltage Modular-System.

Dreamsynth kombiniert die Qualitäten klassischer Synthesizer mit erweiterten Features und modernen Elementen. Inspiration nahm man von Synthesizern wie dem Ensoniq ESQ-1 und dem Sequential Prophet VS, deren hybride Klangerzeugung aus digitalen Oszillatoren und analogen Filtern sich durch einen besonderen Charakter auszeichnet.

Dreamsynth drei Dual-Waveform Oszillatoren, wodurch bis zu sechs virtuell-analoge bzw. PCM-basierte Oszillatoren pro Stimme, bei 16-facher Polyphonie, zur Verfügung stehen. Neben den „Virtual Analog Waveforms“ gibt es 430 geloopte, One Shot- und „Single-Cycle PCM-Waveforms“ zur Auswahl.

Zusätzlich ist ein 16-stimmiger String Synthesizer integriert, der mit den Oszillatoren gelayert werden kann oder sich unabhängig davon in einem Split-Bereich des Keyboards spielen lässt.

Das 12 dB Multimodefilter nach Oberheim-Vorbild kann stufenlos vom Tiefpass über Notch zum Hochpass geregelt werden.

Der Synthesizer verfügt über 20 Modulationsquellen (darunter drei synchronisierbare LFOs mit One Shot-Funktion) und mehr als 40 Ziele, einschließlich der Effekte. Die Routings lassen sich direkt bedienen, mit individuellen Popup-Menüs und bipolaren Reglern.

Dreamsynth verfügt über einen synchronisierbaren Arpeggiator, der separat der Synth- und der String-Sektion zugewiesen werden kann. Es gibt mehrere Effekte, dazu gehören Distortion und Sample-Crushing mit mehrfachen Optionen, einen 12 Stage Phaser, Chorus, Flanger, Rotary Speaker, Delay und ein Reverb mit dem neuen „Galactic“-Algorithmus.

Alle Funktionen des Plug-ins sind MIDI-steuerbar und können in der DAW automatisiert werden. Ebenso wird der MPE-Standard unterstützt. Das Plug-in ist mit einer Library von über 1.100 Presets ausgestattet.

Cherry Audio Dreamsynth ist in den Formaten AU, VST, VST3 und AAX (Mac/PC) sowie als Standalone-Version verfügbar. Apple M1-Rechner und das MacOS 12 Monterey werden unterstützt. Eine 30 Tage lang lauffähige Demoversion (mit periodischem White Noise) kann von der Webseite heruntergeladen werden. Das Plug-in kostet zur Einführung 39,- US-Dollar, der reguläre Preis beträgt danach 59,- US-Dollar.

Cherry Audio Dreamsynth Systemanforderungen

macOS Requirements: macOS 10.9 or above (including macOS 12), 64-bit required. Native Apple M1 processor support. Quad-core computer with 8GB of RAM recommended. MPE requires a DAW and hardware controller supporting MIDI Polyphonic Expression.

Windows Requirements: Windows 7 or above (including Windows 11), 64-bit required. Quad-core computer with 8GB of RAM recommended. MPE requires a DAW and hardware controller supporting MIDI Polyphonic Expression.