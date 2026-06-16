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Cherry Audio Ensoniq ESQ-1, Synthesizer Plug-in

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Hybrid-Klassiker unter offizieller Lizenz

16. Juni 2026

Cherry Audio Ensoniq ESQ-1 Synthesizer Plug-in am

Mit dem Cherry Audio Ensoniq ESQ-1 wird zum 40-jährigen Jubiläum des amerikanischen Synthesizer-Klassikers erstmals ein offizielles Plug-in veröffentlicht, das in Kooperation mit Creative Technology, den Erben von Ensoniq (und E-MU), entstand. Hinweis: Der Test erscheint am 17.06.2026 um 17.00 Uhr.

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Cherry Audio ESQ-1
69 € Thomann

Cherry Audio Ensoniq ESQ-1 – Hybrid-Synthesizer

Der ESQ-1 wurde 1986 veröffentlicht. Dieser polyphone Synthesizer kombiniert digitale Oszillatoren, die „Cyclic Waves“ arbeiteten, mit analogen Filtern (CEM3379). Vier Multistage-Hüllkurven, drei LFOs, AM, OSC-Sync und ein integrierter Sequencer vervollständigten die Ausstattung. Unter diesem Link haben wir eine Vintage-Story zum Ensoniq ESQ-1 für euch.

Für das Plug-in von Cherry Audio wurden die 32 originalen „Cyclic Waves“ lizenziert. Ebenso wurde das Verhalten der restlichen Elemente der Klangerzeugung laut Entwickler akribisch nachgebildet. Das 24 dB Tiefpassfilter wurde um eine 12 dB Multimode-Option ergänzt. ESQ-1 unterstützt eine Dual-Layer-Architektur mit 32 Stimmen pro Layer, die als Split oder Stack eingerichtet werden kann.

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Der integrierte Arpeggiator und der programmierbare, polyphone 16×4 Step-Sequencer sind synchronisierbar, transponierbar und besitzen eine Macro-Steuerung für die Patterns.

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Zusätzlich bietet das Plug-in erweiterte Modulationsmöglichkeiten, die Erzeugung von rhythmischen Patterns und die Unterstützung von polyphonem Aftertouch sowie MPE. Die Library umfasst 350 Presets. Obendrauf gibt es natürlich die originalen 40 Factory-Presets. Weitere Patches und Banks lassen sich per Drag&Drop-Import von Sysex-Dateien oder via MIDI von einem originalen Hardware-Gerät übertragen.

Cherry Audio Ensoniq ESQ-1 Synthesizer Plug-in fx

Wie alle Plug-ins von Cherry Audio ist auch ESQ-1 mit zusätzlichen Effekten ausgestattet. Es gibt drei unabhängige Effektketten, für die aus 20 Algorithmen mit Studioqualität ausgewählt werden kann,

Cherry Audio Ensoniq ESQ-1 ist in den Formaten VST, VST3, AU, AAX sowie als Standalone-Version (macOS, Windows) verfügbar. Der Preis beträgt 69,- US-Dollar. Eine 30 Tage lauffähige Demoversion steht zum Download bereit.
Als Ergänzung wird das Soniq Odysseys Preset Pack für 9,99 US-Dollar angeboten.

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Über den Autor
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der jim RED

Ich habe viele Seiten der Musikbranche und Technik kennengelernt: Handel, Vertrieb, Entwicklung, Konzeption, Produktion, Beta-Tests, Programmierung, Studioarbeit, Live-Gigs... daher betrachte ich einen Testkandidaten immer aus mehreren Blickwinkeln.

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  1. Profilbild
    Flowwater AHU

    Ich schaue mit gerade die Premiere – quasie eine Vorstellung von Tim Shoebridge – an … und bin ziemlich gehypt! 😃🧡🧡🧡

  2. Profilbild
    Tai AHU

    Dass eine Firma wie Creative überhaupt noch existiert. Ich hatte immer den Eindruck, die wären nur da, um Ensoniq und E-mu auszuixen. Schlimme Zeit, als Creative „Soundkarten“ in PCs allgegenwärtig waren.

    Ja, da kommt der ESQ-1, für mich immer noch die erste Workstation, nochmal zu neuen Ehren. Und für alle, die Synths ohne Drumsamples und Effekte nicht zu Workstations zählen, die Effekte sind jetzt dabei. Analoge Drums konnte er schon immer. Allerdings hätten sie ruhig die zusätzlichen Waves aus dem SQ-80 mit dazu nehmen können.

    3. Mehr anzeigen
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