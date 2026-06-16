Hybrid-Klassiker unter offizieller Lizenz

Mit dem Cherry Audio Ensoniq ESQ-1 wird zum 40-jährigen Jubiläum des amerikanischen Synthesizer-Klassikers erstmals ein offizielles Plug-in veröffentlicht, das in Kooperation mit Creative Technology, den Erben von Ensoniq (und E-MU), entstand. Hinweis: Der Test erscheint am 17.06.2026 um 17.00 Uhr.

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Cherry Audio Ensoniq ESQ-1 – Hybrid-Synthesizer

Der ESQ-1 wurde 1986 veröffentlicht. Dieser polyphone Synthesizer kombiniert digitale Oszillatoren, die „Cyclic Waves“ arbeiteten, mit analogen Filtern (CEM3379). Vier Multistage-Hüllkurven, drei LFOs, AM, OSC-Sync und ein integrierter Sequencer vervollständigten die Ausstattung. Unter diesem Link haben wir eine Vintage-Story zum Ensoniq ESQ-1 für euch.

Für das Plug-in von Cherry Audio wurden die 32 originalen „Cyclic Waves“ lizenziert. Ebenso wurde das Verhalten der restlichen Elemente der Klangerzeugung laut Entwickler akribisch nachgebildet. Das 24 dB Tiefpassfilter wurde um eine 12 dB Multimode-Option ergänzt. ESQ-1 unterstützt eine Dual-Layer-Architektur mit 32 Stimmen pro Layer, die als Split oder Stack eingerichtet werden kann.

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Der integrierte Arpeggiator und der programmierbare, polyphone 16×4 Step-Sequencer sind synchronisierbar, transponierbar und besitzen eine Macro-Steuerung für die Patterns.

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Zusätzlich bietet das Plug-in erweiterte Modulationsmöglichkeiten, die Erzeugung von rhythmischen Patterns und die Unterstützung von polyphonem Aftertouch sowie MPE. Die Library umfasst 350 Presets. Obendrauf gibt es natürlich die originalen 40 Factory-Presets. Weitere Patches und Banks lassen sich per Drag&Drop-Import von Sysex-Dateien oder via MIDI von einem originalen Hardware-Gerät übertragen.

Wie alle Plug-ins von Cherry Audio ist auch ESQ-1 mit zusätzlichen Effekten ausgestattet. Es gibt drei unabhängige Effektketten, für die aus 20 Algorithmen mit Studioqualität ausgewählt werden kann,

Cherry Audio Ensoniq ESQ-1 ist in den Formaten VST, VST3, AU, AAX sowie als Standalone-Version (macOS, Windows) verfügbar. Der Preis beträgt 69,- US-Dollar. Eine 30 Tage lauffähige Demoversion steht zum Download bereit.

Als Ergänzung wird das Soniq Odysseys Preset Pack für 9,99 US-Dollar angeboten.