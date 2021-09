Cherry Audio Mercury-4, Synthesizer-Plug-in nach Jupiter-4

Synth inkl. Space Echo

Mit dem Cherry Audio Mercury-4 bringt der Software-Spezialist die nächste Emulation eines Synthesizer-Klassikers. Diesmal hat man sich der Roland Jupiter-4 vorgenommen und gleich noch ein Tape-Delay mit reingepackt

Obwohl der vierstimmige Jupiter-4 vergleichsweise selten ist und nicht so viel Aufmerksamkeit wie seine großer Bruder Jupiter-6 und Jupiter-8 erhält, hat der kleine Jupi seine treue Fangemeinde, die ihn für seine Klangqualität und Eigenheit schätzt. Mit dem Mercury-4 hat Cherry Audio diesen Vintage-Synthesizer wiederbelebt und um ein paar Aspekte erweitert.

Das Plug-in entspricht in seiner Struktur natürlich dem Vorbild, mit einem VCO und zuschaltbarem Suboszillator, Noise, Tiefpass- plus Hochpass-Filter, zwei Hüllkurven und auch der Arpeggiator fehlt nicht. Mercury-4 erweitert jedoch die Ausstattung um ein paar Features: Er ist 16-stimmig, kann unbegrenzt Presets speichern, ist anschlagsdynamisch spielbar, unterstützt den MPE-Standard und hat eine Effektsektion.

Der Ensemble-Effekt wurde dem Original nachempfunden, lässt sich hier jedoch in der Stereobreite regeln. Dazu kommt eine Emulation des berühmten Space Echo Tape-Delays (das sich, wie auch der Arpeggiator und der LFO) synchronisieren lässt. Dazu kommt ein Reverb mit den angemessenen Algorithmen Spring, Plate und Hall. Ferner lässt sich das Plug-in im Unison-Modus mit einstellbarem Detune spielen und hat eine Chord-Memory-Funktion.

Cherry Audio Mercury-4 unterstützt die Schnittstellen AU, VST, VST3 und AAX. Zur Einführung kostet das Plug-in 39,- Dollar, später 59,- Dollar. Eine 30 Tage-Demo ist verfügbar.