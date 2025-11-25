Cherry Audio Mercury-8, Synthesizer Plug-in

Emulation des Jupiter-8

Mit dem Cherry Audio Mercury-8 komplettiert der Software-Spezialist seinen emulierte Riege der analogen Jupiter-Synthesizer. Wie gewohnt hat Cherry Audio das Plug-in nicht nur dem Original detailliert nachempfunden, sondern auch in bestimmten Bereichen um praktische Features erweitert.

Der Jupiter-8 ist fraglos ein absolutes Highlight der Roland-Historie und einer der beliebtesten analogen Poly-Synths überhaupt. Es war absolut logisch, dass Cherry Audio nach Mercury-4 und Mercury-6 nun auch noch das Flaggschiff der Reihe als Plug-in umsetzt.

Mercury-8 besitzt natürlich die gleiche Struktur wie sein Vorbild. Es gibt pro Stimme zwei VCOs mit Crossmodulation, die mit einer Kombination aus manuell regelbarem Hochpass und modulierbarem 12/24 dB Tiefpass bearbeitet werden können. Zwei Hüllkurven und ein synchronisierbarer LFO übernehmen die Modulation. Cherry Audio hat für eine flexiblere Zuweisung eine kleine Mod-Matrix mit vier Slots hinzugefügt.

Das Plug-in besitzt eine Dual-Layer-Architektur, die auch für Stacks und Splits genutzt werden kann. pro Layer sind bis zu 16 Stimmen möglich. Mehrere Play-Modi stehen zur Wahl: Solo, Unison, Poly-1, Poly-2, Multi und Single-Key Chord Memory.

Wie beim Vorbild sind auch im Plug-in ein Arpeggiator und ein programmierbarer Step-Sequencer, inkl. Swing-Funktion, integriert.

Über Analog Drift und Condition kann das „Alter“ der Schaltungen für VCO, VCF und VCA gezielt beeinflusst werden.

Mercury-8 verfügt über drei konfigurierbare Effektketten mit Modulatoren. Jeweils eine pro Layer und zusätzliche Global-Effekte. Es kann aus individuellen 20 Effekten gewählt werden, darunter. BBD Flanger, verschiedene Delays und Reverbs, Distortion, Dual Ensemble, Dual Phaser, Envelope Filter, Lo-Fi, Ring Modulator usw. Neu in Mercury-8 sind DCO Chorus, Panner und Pulser.

Das Plug-in ist komplett MIDI-CC-steuerbar und es gibt sogar ein Template, um den Roland Jupiter-X als Controller nutzen zu können. Die Factory Library umfasst über 600 Presets, darunter auch die originalen Sounds des Jupiter-8.

Cherry Audio Mercury-8 ist in den Formaten AU, VST, VST3 und AAX sowie als Standalone-Version verfügbar. Der Preis beträgt 69,- Euro.