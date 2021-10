Cherry Audio / MRB VM900 Collection, Software-Modularsystem

Moog-Module für Voltage Modular

Cherry Audio und MRB stellen die VM900 Collection vor, eine Erweiterung für die Voltage Modular-Software, welche die Module der Moog 900-Series nachbildet. Nach der VM2500 Collection, ist es das zweite System, das Programmierer Mark Barton einem Modular-Klassiker nachempfunden hat.

Die VM900 Collection beinhaltet 27 unterschiedliche Module (wobei auch zwei Blank Panels enthalten sind) und eine große Sammlung an Presets. Die Module sind den Vorbildern von Moog optisch genau nachempfunden. Eine Anpassung an „moderne“ Features gab es nicht, damit die Software nicht nur so originalgetreu wie möglich klingt, sondern ebenso authentisch zu bedienen ist.

Bei den Modulen finden sich natürlich die großen Klassiker der 900-Series wie der Frequency Shifter, die Fixed Filter Bänke 907 und 914, die Filter 904A und 904B samt Filter Coupler 904C, die Oszillatoren 901 sowie 921 (jeweils A und B) als übliche Vierer-Kombination aus einem Driver und drei VCOs sowie der stilprägende Sequencer 960 mit dem Sequential Switch 962. Dazu kommen Hüllkurve, Sample & Hold, Noise, Multiple, Dual Trigger Delay, Attenuators, Mixer und weitere.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden ANZEIGE YouTube immer entsperren

Bei der Programmierung wurde besonders auf klangliche Besonderheiten geachtet, wie der Drfit der Oszillatoren oder dem Übersteuern der Mixer.

Die Cherry Audio / MRB VM900 Collection ist zum Einführungspreis von 79,- Dollar erhältlich, regulär wird die Collection dann 99,- Dollar kosten. Eine Demo-Version ist verfügbar.