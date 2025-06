Cherry Audio ODC 2800, Synthesizer Plug-in nach ARP Odyssey

Klassiker mit Erweiterungen

Mit dem Cherry Audio ODC 2800 will der Software-Spezialist den ARP-Gründer Alan R. Pearlman ehren, der am 7. Juni seinen 100. Geburtstag gehabt hätte. Das Plug-in ODC 2800 lehnt sich an den berühmten Vintage-Synthesizer ARP Odyssey an und von den Verkäufen im Juni soll ein Teil der Erlöse an die gemeinnützige Alan R. Pearlmann Foundation gespendet werden.

Cherry Audio ODC 2800 – Plug-in nach ARP Odyssey

Für ODC 2800 wurden alle drei Versionen des ARP Odyssey, die sich hauptsächlich durch das Filter unterscheiden, zum Vorbild genommen. Einerseits wird hier ein Klassiker im Sinne des Originals emuliert, aber das Konzept wurde jedoch in einigen Punkten entscheidend erweitert. Der ursprünglich zweistimmige Synthesizer ist in seiner Software-Version mit mehreren Modi ausgestattet: Monophonic, Mono Legato, Duophonic, Unison und Polyphonic mit bis zu 16 Stimmen. Außerdem unterstützt die Klangerzeugung Velocity, monophonen und polyphonen Aftertouch sowie anpassbare Portamento-Settings und ein „smart portamento“ im Stil des Yamaha CS-80.

Dem Plug-in wurden drei vollwertige Oszillatoren mit Sync, FM und Ring Mod spendiert. Ebenso kam ein zweiter LFO hinzu. Beide wurden mit Funktionen wie Mono-/Poly-Mode, Key Reset, Sync, Pulse Width und Delay aufgewertet. Die beiden Hüllkurvengeneratoren wurden zu kompletten, mit Velocity steuerbaren ADSR-Hüllkurven erweitert und mit einer einstellbaren Drift Control für VCO und VCF versehen.

ODC 2800 emuliert alle drei Filterversionen des Originals: Mk I 4023 (12 dB/Oct, 2-Pole), Mk II 4035 (24 dB/Oct, 4-Pole Ladder) und Mk III 4075 (24 dB/Oct, 4-Pole Cascade). Das Filter lässt sich als Lowpass, Bandpass oder Highpass betreiben und verfügt über eine optionale Gain-Kompensation, um Bass- und Pegelverlust bei hoher Resonanz zu vermeiden. Außerdem ist ein separater Highpass vorhanden.

Darüber hinaus besitzt das ODC 2800 eine Effektsektion mit Distortion/EQ, Dual Phaser, Flanger/Chorus, drei Delay- und fünf Reverb-Typen.

Wie alle Plug-ins von Cherry Audio gibt es auch hier ein vollständiges MIDI-Mapping via Learn-Funktion.

Cherry Audio ODC 2800 ist in den Formaten AU, VST, VST3, AAX sowie als Standalone-Version (MacOS, Windows) verfügbar. Der Preis beträgt 59,- US-Dollar/Euro.