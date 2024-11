Cherry Audio P-10, Synthesizer Plug-in nach Sequential Prophet-10

Mir gefällt deren Arbeit auch sehr gut, ich habe sechs oder sieben von deren Apps. Und Prohets Panel Layout zu übernehmen, ist in diesem Fall auch keine schlechte Idee. Denn dieser Synthesizer hat meiner Meinung nach ein vorbildliches Layout. Ideal, um Anfängern einen subtraktiven Synthesizer beizubringen. Aber wie in einigen Beiträgen schon gesagt, 2D wäre hier eindeutig eher angesagt. Oder man macht es wie damals beim Monopoly, man bietet einfach ein zweites Layout an. Dass die Tastatur ausblendenbar ist, ist gut. Aber zwei davon, das kann ja keiner erklären. Und wie ich schon in meinem ersten Post gesagt habe, wieso kleben sie optisch so am alten, .während sie kein Problem damit haben, die Funktionen des Geräts zu erweitern. Es gibt genügend Puristen, die genau das als unangebracht ansehen.