Cherry Audio PS-20, polyphone Emulation des Korg MS-20

Erweitert, speicherbar, bunt

Cherry Audio PS-20 kommt eine weitere Klassiker-Emulation aus dem Voltage-Labor. Das Plug-in nimmt sich mit dem Korg MS-20 den wohl berühmtesten Synthesizer des Herstellers zum Vorbild und macht ihn obendrein polyphon.

Bei der Entwicklung des PS-20 wurde laut Cherry Audio besonders viel Wert auf einen authentischen Klang und ein akkurates Verhalten des dualen Filters gelegt. Die Kombination aus Hoch- und Tiefpass macht schließlich einen Großteil des unverwechselbaren rauen bis aggressiven Klanges des MS-20 aus.

Natürlich gibt es beim Plug-in auch das Patchfeld des semi-modularen Analogsynthesizers. Jedoch wurde dieses Sektion rekonfiguriert und um einige Patch-Punkte erweitert, so dass hier alle Oszillatoren, Filter und der VCA erreichbar sind. Außerdem wurde zwecks Übersichtlichkeit die Benennung vereinfacht.

Das Plug-in kann mit 16-stimmiger Polyphonie gespielt werden. Über einen Voice Assigner lassen sich Chord-Mode, maximale Stimmenanzahl, Random Panorama sowie Stereo Spread und Detune für den Mono-Modus einstellen.

Weiterhin verfügt der PS-20 über einen dreispurigen, synchronisierbaren 8-Step-Sequencer, dessen CV/Gate-Ausgänge frei gepatcht werden können.

Zusätzlich sind drei Effekte integriert: ein kräftiger Distortion, ein synchronisierbares Mod/Echo und ein digitales Reverb, das über einen Spring- und einen Plate-Algorithmus verfügt.

Alle Funktionen sind via MIDI steuerbar und MPE wird unterstützt. Eine Library mit über 320 Presets gehört zur Austattung. Passend zu der limitierten Neuauflage des Korg MS-20 FS gibt es das das Panel des PS-20 Plug-ins in vier Farben.

Eine Vintage-Story zum originalen Korg MS-20 könnt ihr unter diesem Link nachlesen. Und ein Interview mit den Entwicklern des MS-20, Fumio Mieda und Hiroaki Nishijima, findet ihr unter diesem Link.

Cherry Audio PS-20 ist in den Formaten Audio Unit, VST, VST3, AAX und Standalone verfügbar. Zur Einführung kostet das Plug-in 29,- Dollar, regulär dann 49,- Dollar.

Cherry Audio PS-20 Synthesizer-Features

• Super-accurate modeling of classic MS-style highpass and lowpass filters

• Up to 16-voice polyphony with random voice panning available

• Over 320 mind-blowing presets

• Three-channel, eight-step sequencer with 1/2-step quantizer and tempo sync

• Single-key chord memory mode

• Expanded and simplified full-function patch panel

• Advanced, next-generation patch panel cabling system from Voltage Modular

• External Signal Processor section with normalled sidechain input

• Virtual instrument and effect plug-in versions included

• Tempo-syncable modulation generator

• Unison detune for massive lead and bass sounds

• MPE support

• Four user-selectable interface color themes

• Distortion, studio-quality reverb, and mod echo with tempo sync effects

• Full MIDI control and DAW automation for all controls

Systemvorausetzungen:

macOS 10.9 or above, 64-bit required. M1 processor compatible (via Rosetta 2). Quad-core computer with 8GB of RAM recommended.

Windows 7 or above, 64-bit required. Quad-core computer with 8GB of RAM recommended.