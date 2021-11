Cherry Audio Quadra & Synth Stack 2, Synthesizer Plug-ins

ARP Quadra als Plug-in

Cherry Audio Quadra ist ein neues Plug-in, das den analogen Synthesizer ARP Quadra emuliert. Laut Hersteller handelt es sich um die erste Software-Umsetzung dieses Vinatge-Synthesizers.

Quadra besitzt vier separate Sektionen: Bass, Strings, Poly Synthesizer und Lead Synthesizer. Im Gegensatz zum Vorbild können die Sektionen frei auf dem Keyboard platziert werden und deren Tuning-Bereiche wurde vergrößert.

Die Poly Synthesizer-Sektion hat eine zusätzliche Oktave, optionale Oszillator Drift, Velocity und neue Modulationsmöglichkeiten, inklusive PWM, erhalten. Der Lead Synthesizer besitzt einen erweiterten Arpeggiator, einstellbare Note Priority und weitere kleine Verbesserungen.

Der beim Original einfach gehaltene LFO ist im Plug-in komplett ausgestattet und synchronisierbar.

Außerdem können über die Bender-Sektion die Werte für Pitchbend und Filtersteuerung für jede Sektion individuell eingestellt werden.

Das Plug-in enthält natürlich den 14-Stage Phaser des Originals, zusätzlich aber auch Chorus/Flanger, Echo und Reverb, die ebenfalls für die vier Sektionen separat aktiviert werden können.

Von Quadra gibt es auch eine Multi-Out-Version mit der die vier Sektionen sowie die Summe über fünf Kanäle des DAW-Mixers ausgegeben werden können, während in der Standard-Version die vier Sektionen intern summiert werden. Das Plug-in ist mit über 450 Presets ausgestattet.

Cherry Audio Quadra ist in den Formaten VST, VST3, AU und AAX verfügbar. Eine 30 Tage lauffähige Demoversion kann von der Website herunter geladen werden. Zur Einführung kostet das Plug-in 39,- Dollar, regulär dann 59,- Dollar.

Außerdem bietet Cherry Audio nun das Bundle Synth Stack 2 mit zehn Plug-ins an: Voltage Modular Core + Electro Drums Package, DCO-106, CA2600, Surrealistic MG-1 Plus, Polymode, Eight Voice, PS-20, Memorymode, Mercury-4 und Quadra. Das Bundle kostet 199,- Dollar zur Einführung, regulär 299,- Dollar.