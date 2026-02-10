Cherry Audio SH-MAX, Synthesizer Plug-in

Drei SH-Legenden vereint

Mit dem Plug-in Cherry Audio SH-MAX wird nicht einfach nur ein Vintage-Synthesizer emuliert. Vielmehr finden sich hier Features mehrerer Klassiker von Rolands analoger SH-Serie aus den 70ern vereint.

Cherry Audio SH-MAX – ein Klassiker-Mix

Ganz offensichtlich ist das Plug-in mit seiner Struktur am Roland SH-5 angelehnt. Hier finden sich eine duale VCO-Sektion (1 + 2A & 2B), ein modulierbares Multmodefilter, das zusätzliche, parallele Bandpassfilter, zwei LFOs sowie Hüllkurven, Sample&Hold und das eigenwillige Routing-System wieder.

Vom Roland SH-7 wurden die Funktionen Autobend und Filter-FM durch einen VCO übernommen. Aus dem Roland SH-3A stammt die Idee, fünf Fußlagen eines Oszillators, wahlweise mit Rechteck, Sinus oder Sägezahn, individuell mischen zu können, was einfache additive Sounds ermöglicht.

Doch damit nicht genug. Zusätzlich wurden der sogenannte Touch Effect (Aftertouch) des Roland SH-2000 sowie ein Sequencer in Anlehnung an das Roland Model 104 vom System 100 integriert.

Bei SH-MAX wurde verschieden Features gegenüber den Vorbildern erweitert. Das Plug-in ist 16-fach polyphon und kann alternativ auch mit den Modi Mono, Duo und Unison gespielt werden. In der Kombination aus SH-7 und SH-3A gibt es hier insgesamt drei VCOs, die die Features beider Vorbilder kombinieren.

Dazu kommen Portamento, Autobend, Ring Modulation, Noise (White & Pink), Sync, und Stereo-Panning. Zur Modifikation von Oszillatoren, Filtern und Hüllkurven gibt es mehrere Trimmer für Drift und Slope.

Der Sequencer bietet 16 Steps und hat vier Reihen mit vier Play-Modes. Damit können Pitch, VCF, BPF und Volume gesteuert werden. Für jede Reihe lässt sich die Anzahl der Steps einstellen, sodass polyrhythmische Muster leicht zu erzeugen sind.

Wie bei allen Plug-ins von Cherry Audio wurde auch zusätzliche Effekte integriert. Für vier Slots stehen 20 unterschiedliche Effekte zur Auswahl, darunter Delays, Reverbs, Chorus usw. Die Effektkette sind mit den Cherry-Audio-Plug-ins Trident und Mercury kompatibel und können untereinander ausgetauscht werden.

Das GUI kann im Look zwischen SH-7, SH-5 und SH-3A gewechselt werden und das virtuelle Keyboard lässt sich ausblenden. Die Factory-Library umfasst 300 Presets und es wird das Preset Pack „Maximum Overdrive“ mit weiteren 100 Sounds angeboten.

Cherry Audio SH-MAX ist ab sofort erhältlich und kostet 59,- US-Dollar. Das separat erhältliche Maximum Overdrive Preset Pack kostet 9,99 US-Dollar.