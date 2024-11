Cherry Audio Synth Stack 5, Plug-in-Bundle

Synthesizer im Vorteilspaket

Im Cherry Audio Synth Stack 5 bündelt der Software-Spezialist seine Synthesizer Plug-ins zum bislang umfangreichsten Paket, bestehend aus Emulationen von beliebten Vintage-Synthesizern, Eigenentwicklungen des Herstellers, einem Modularsystem und einem Plug-in Host.

Cherry Audio Synth Stack 5, Synthesizer Plug-in Bundle

Gegenüber der Version 4 sind in Synth Stack 5 folgende Plug-ins hinzugekommen:

• Synthesizer Expander Module (Oberheim SEM)

• CR-78 (Roland CR-78)

• Rhodes Chroma

• WurlyBird 140B (Wurlitzer E-Piano)

• Blue3 Organ (Hammond B3, C3, A-100, L-100, M3)

• Atomika (Polivoks)

• P-10 (Sequential Prophet-10)

Außerdem gehört der Plug-in Host GPFree zum Bundle, den Synth Stack 5-User mit einem Rabatt von 10 % auf die aktuelle Version Gig Performer 5 upgraden können.

Das Bundle bietet diese Emulationen von Vintage-Synthesizern:

• DCO-106 (Roland Juno-106)

• CA2600 (ARP 2600)

• Surrealistic MG-1 Plus (Moog MG-1)

• Polymode (Polymoog)

• Eight Voice (Oberheim Eight Voice)

• PS-20 (Korg MS-20)

• Memorymode (Memorymoog)

• Mercury-4 (Roland Jupiter-4)

• Quadra (ARP Quadra)

• Miniverse (Minimoog)

• Lowdown (Moog Taurus)

• Elka-X (Elka Synthex)

• GX-80 (Yamaha GX-1 / CS-80)

• Mercury (Roland Jupiter-6)

• Novachord + Solovox

• PS-3300 (Korg PS-3300)

• Pro Solist (ARP Pro Solist)

Und es gibt auch Eigenentwicklungen von Cherry Audio:

• Dreamsynth

• Sines

• Harmonica

• Voltage Modular + Electro Drums (Modularsystem mit 120 Module)

Cherry Audio Synth Stack 5 ist ab sofort erhältlich und kostet 499,- Euro. Besitzer von Vorgängerversionen und einzelnen Plug-ins des Herstellers finden in ihrem Account ein individuelles Upgrade-Angebot.