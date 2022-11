Cherry Audio teasert CS-80 Plug-in an

Release am 22. November

Wenn ein großes Plug-in ansteht, teasert Cherry Audio gern mit einem Video, in dem kleine Anspielungen mehr oder weniger versteckt sind. Manchmal ist es nicht ganz so einfach zu erraten, welchen Synthesizer die Entwickler sich vorgenommen haben. Doch dieses Mal macht man es uns nicht allzu schwer: es wird ganz offensichtlich eine Emulation des Yamaha CS-80.

Der Clip spielt unverblümt auf den Film „Blade Runner“ und dessen ikonischen Soundtrack von Vangelis an. Dieses Beispiel wird ja stets bemüht, wenn man über den Yamaha CS-80 spricht. Cherry Audio nennt ihn ‘The Greatest Synthesizer Of All Time’, den sie replizieren werden.

Das Release-Datum ist der 22. November, so lange müssen wir uns noch gedulden. Doch angesichts der günstigen Preise, die Cherry Audio für seine Synthesizer-Plug-ins aufruft, lohnt sich das Warten fraglos.

