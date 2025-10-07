Cherry Audio Trident Mk III, Synthesizer Plug-in

3-facher Vintage-Synth

Mit dem Cherry Audio Trident Mk III hat ein weiterer Vintage Hardware-Synthesizer den Weg ins Software-Portfolio des umtriebigen Plug-in-Entwicklers geschafft. Das Vorbild ist natürlich das gleichnamige Keyboard von Korg, sowohl die Mk I-Version als auch die revidierte Mk II-Version.

Cherry Audio Trident Mk III

Der Name Trident leitet sich von den drei Sektionen des Instrumentes ab: Synthesizer, Brass und Strings. Diese wurde dem Original entsprechend nachgebildet, allerdings auf 16 Stimmen pro Sektion erweitert. Die Synthesizer-Sektion ist tatsächlich polyphon, während Brass und Strings paraphon arbeiten. Alle drei Sektionen lassen sich mischen.

Der Synthesizer verfügt über zwei VCOs, Multimode-Filter nach SSM 2044, zwei Hüllkurven und einen synchronisierbaren LFO. Brass ist mit einem Hüllkurven-gesteuertem Filter, Vibrato mit Delay und AutoDamp wesentlich einfacher aufgebaut. Strings verfügt ein Filter mit AR-Hüllkurve, einen 2-Band-EQ, Bowing und Vibrato.

Das Plug-in wurde, wie bei Cherry Audio üblich, um einige Funktionen erweitert. Es gibt einen polyphonen Stepsequencer, der sich in Echtzeit programmieren lässt und gebundene Noten, Accent-Funktion A/B-Variationen erzeugt. Weiterhin sind zwei Arpeggiatoren mit mehreren Mustern und Swing vorhanden.

Insgesamt vier unabhängige Effektketten (pro Sektion plus Master) frischen die Sounds auf. Es gibt 17 unterschiedliche Effekte, die in den Ketten aufgerufen werden können: BBD Flanger, Compressor, Delay, Reverb, Ensemble, Filter, Ring Modulator u.s.w.

Die Klangerzeugung unterstützt Velocity und (polyphonen) Aftertouch. Pedal-Expression kann auf Volume, Filter und Modulation geroutet werden.

Cherry Audio Trident Mk III ist mit über 380 Presets ausgestattet, komplett MIDI-steuerbar und mit einem zoombaren GUI versehen. Das Plug-in ist in den Formaten AU, VST, VST3, AAX sowie als Standalone-Version (macOS, Windows) verfügbar. Der Preis beträgt 69,- Euro.

Unsere Vintage-Story zum Korg Trident könnt ihr unter diesem Link nachlesen.