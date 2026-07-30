MPE mit jedem Keyboard

Christophe Kalkau MPE Insight

Christophe Kalkau MPE Insight ist eine Windows-Desktop-Performance-Umgebung für expressives MIDI und MPE, die Druckstärke, Pitch-Bend, Slide und Timbre jedes Fingers in Echtzeit in visuelle Architekturen überführt – kein Visualizer, sondern ein Ausdruckswerkzeug, bei dem Klang und Bild dieselbe expressive Quelle teilen. Aktuell in Version 2.3.0 zum Preis von 34,99 EUR und ohne Abo. MPE Insight ist ausschließlich für Windows 10 und 11 erhältlich.

Ganz besonders interessant ist der MPE-Prozessor DRIFT, der auch normalen MIDI-Keyboards MPE-Fähigkeiten verleiht.

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DRIFT – MPE-Prozessor

DRIFT ist der Eingangsverarbeiter von MPE Insight und löst ein grundlegendes Problem: Die meisten MIDI-Keyboards senden schlichte Noten auf einem einzigen Kanal – ohne Pressure, ohne Pitch-Bend pro Note, ohne die fünfdimensionale Ausdrucksstärke, auf die MPE Insight ausgelegt ist. DRIFT schließt diese Lücke, indem es ein gewöhnliches MIDI-Signal in einen vollwertigen MPE-Stream verwandelt, bevor es die restlichen Module erreicht.

Konkret bedeutet das: Eine einzelne gedrückte Taste kann zu einem Cluster aus Oktavschichtungen aufgefächert werden, einen ganzen Akkord erzeugen oder ein Arpeggio auslösen – jede dieser Stimmen erhält dabei ihren eigenen Kanal mit eigenem Pitch-Bend und eigener Pressure-Kurve. Das Ergebnis ist ein harmonisch reiches, räumlich auseinanderfaltendes Signal, das die Visualizer so behandeln, als käme es von einem echten MPE-Controller.

Scale Lock sorgt dafür, dass alle erzeugten Stimmen innerhalb der gewählten Tonart bleiben – chromatische Ausreißer werden automatisch auf den nächsten skalenkonformen Ton eingerastet, was DRIFT auch als kompositorisches Werkzeug nutzbar macht.

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Die anderen Module von Christophe Kalkau MPE Insight sind zur Visualisierung von MMPE Daten gedacht

Neun Module, eine Arbeitsfläche: Modularer Drag-and-Resize-Workspace; alle Module greifen gleichzeitig auf denselben Live-Stream zu

Modularer Drag-and-Resize-Workspace; alle Module greifen gleichzeitig auf denselben Live-Stream zu CASCADE – Note Rain: Noten fallen zur Trefferlinie; Breite = Velocity, Farbe = Pressure, Pitch-Bend verschiebt jede Note seitlich; auch als Grid Mode (Falling-Block-Layout)

Noten fallen zur Trefferlinie; Breite = Velocity, Farbe = Pressure, Pitch-Bend verschiebt jede Note seitlich; auch als Grid Mode (Falling-Block-Layout) DRIFT

AURA – Visual Orb: Expressionsfeld mit 21 Stilen (Radialbalken bis Partikelwolken), MPE-Dimensionen frei zuweisbar

Expressionsfeld mit 21 Stilen (Radialbalken bis Partikelwolken), MPE-Dimensionen frei zuweisbar FORGE – Depth Shader: Eigenes Bild/Video/Webcam als Shader; KI-Tiefenkarte via Depth Anything V2 für echte Parallax; andere Module direkt als Quelle einspeisbar oder zusammenmischbar; Conductor-Kameraregie nach Spielintensität

Eigenes Bild/Video/Webcam als Shader; KI-Tiefenkarte via Depth Anything V2 für echte Parallax; andere Module direkt als Quelle einspeisbar oder zusammenmischbar; Conductor-Kameraregie nach Spielintensität Grand Staff: Vier Modi – aktueller Akkord, scrollende Timeline, Flow (Noten als Bänder mit Bend-Kurve), Weave (Intervallfeld: jeder Dur-Akkord ergibt dasselbe Dreieck in jeder Tonart)

Vier Modi – aktueller Akkord, scrollende Timeline, Flow (Noten als Bänder mit Bend-Kurve), Weave (Intervallfeld: jeder Dur-Akkord ergibt dasselbe Dreieck in jeder Tonart) Weitere Module: Expression Overview (Line-Chart, 3D-Box, Radar, Landschaft), Keyboard (Pressure als Pegelanzeige, CC74-Ring), PB/Mod, MIDI Stream Log (CSV-Export)

Expression Overview (Line-Chart, 3D-Box, Radar, Landschaft), Keyboard (Pressure als Pegelanzeige, CC74-Ring), PB/Mod, MIDI Stream Log (CSV-Export) GPU-Rendering: Aura, CASCADE und FORGE über WebGL/GLSL-Shader

Aura, CASCADE und FORGE über WebGL/GLSL-Shader MIDI I/O & Clock: Mehrere Eingabegeräte, MIDI-Ausgang, Clock/BPM-Sync, Aufnahme als MIDI und CSV; Lead-Sheet-Export (Notation bis 13th-Extensions mit Slash-Inversionen)

Mehrere Eingabegeräte, MIDI-Ausgang, Clock/BPM-Sync, Aufnahme als MIDI und CSV; Lead-Sheet-Export (Notation bis 13th-Extensions mit Slash-Inversionen) 94 Presets: 48 Aura-, 20 CASCADE-, 26 FORGE-Szenen, alle anpassbar; unbegrenzte eigene Snapshots, per Note/Pedal/Program Change umschaltbar

48 Aura-, 20 CASCADE-, 26 FORGE-Szenen, alle anpassbar; unbegrenzte eigene Snapshots, per Note/Pedal/Program Change umschaltbar v2.3.0 (Juli 2026): Geführte Ersttour, Demo Mode zeigt jetzt alle neun Module inkl. FORGE/DRIFT-Presets, drei neue FORGE-Looks (Tape Deck, Heat Haze, Molten Core), Pitch-LFO bis ±2 Halbtöne, korrekte Pitch-Bend-Achsen je Tonart

Geführte Ersttour, Demo Mode zeigt jetzt alle neun Module inkl. FORGE/DRIFT-Presets, drei neue FORGE-Looks (Tape Deck, Heat Haze, Molten Core), Pitch-LFO bis ±2 Halbtöne, korrekte Pitch-Bend-Achsen je Tonart Kompatibilität: ROLI Seaboard, LinnStrument, Expressive E Osmose, Haken Continuum, Sensel Morph, Joué, Ableton Push 2/3, Airwave sowie alle MPE-konformen Class-Compliant-Geräte

ROLI Seaboard, LinnStrument, Expressive E Osmose, Haken Continuum, Sensel Morph, Joué, Ableton Push 2/3, Airwave sowie alle MPE-konformen Class-Compliant-Geräte Plattform & Preis: Windows 10/11, Standalone-App, 34,99 EUR Einmalzahlung (direkt auf der Hersteller-Website oder via Steam)

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