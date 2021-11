CLIPMODE DRoOM: Räumliche Effekte mit Kontrolle für Drum- und Beat-Editing

Clipmode Droom-Software für Drum-Editing

Pressemitteilung DRoOM November 2021

ANZEIGE

CLIPMODE aus Witten hat mit DRoOM!® eine neuartige Methode erschaffen, um räumliche Effekte mit kreativer Kontrolle für Drum- und Beat-Editing zu erzeugen!

Ausgangspunkt für das Datei-basierende „DIY Drum-FX System“ sind speziell designte Quellsignale, die in verschiedene Räumlichkeiten hinein gesendet und durch die Räume „gefärbten“ Klangantworten wieder aufgenommen wurden. Diese Raumklangantworten (Room-Sound-Response-Recordings) beinhalten dadurch Texturen und Eigenschaften verschiedener Umgebungen und der verwendeten Quellsignale. Sie wurden aufwendig nachbearbeitet, in logische

Gruppen aufgeteilt und stehen dem User für ein “Do-It-Yourself“ Prinzip zur Verfügung. Die DRoOM! Files können simpel in Audiospuren verwendet oder wie vom Hersteller empfohlen, per MIDI im Sampler für „abgefahrene“ Editings genutzt werden. So können sowohl eigene Raumeindrücke aus mehreren Elementen als auch beispielsweise Bewegung und Atem für Drumsounds & Beats auf eine unkonventionelle Art und Weise kreiert werden. Ob rhythmische, sequenzierte, multigelayerte Raumeffekte oder einfach als SFX im Track: DRoOM! ermöglicht interessantes Arbeiten, detaillierte Editing-Kontrolle und unverwechselbare klangliche Ergebnisse mit einem persönlichen Charakter.

ANZEIGE

Inklusive der Add-Ons, die zusätzlich mit im DRoOM! Package enthalten sind, erhält der User über 500 außergewöhnliche Files, die theoretisch Millionen von Kombinationen ermöglichen. Ein auf dem Markt einzigartiges und spannendes Beat-Design-Konzept mit simplen Bearbeitungstechniken

DRoOM! ist ab Anfang Dezember zu einem Einführungspreis von 47€ (regulär

97€) über den kostenfreien CLIPMODE Launcher “SOURCEGATE” erhältlich

(für Windows & MAC).