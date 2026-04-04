Der Mann hinter den größten Musik-Karrieren

Heute, am 4. April, wird Clive Davis 94 Jahre alt. Das ist ein Anlass, auf ein Leben zurückzublicken, das die Popmusik über Jahrzehnte geprägt hat. Sein Name ist eng mit einigen der größten Stimmen und erfolgreichsten Karrieren der internationalen Musikgeschichte verbunden. Dabei stand er nie selbst am Mikrofon und war auch nie der klassische Produzent im Studio. Seine eigentliche Begabung lag schon immer woanders: Er konnte Talente erkennen, Songs einordnen und künstlerische Entwicklungen früher einschätzen als andere. Genau das machte ihn zu einem der einflussreichsten Menschen der Branche. Während viele Stars im Rampenlicht standen, zog Clive Davis im Hintergrund die Fäden.

Kurz & knapp Worum geht es? Clive Davis prägte als Label-Chef und Talent-Scout über Jahrzehnte hinweg die internationale Popmusik, ohne selbst als Musiker im Vordergrund zu stehen. Karriereweg: Der spätere Musikmanager begann als Jurist bei Columbia Records und rückte von dort in kreative Schlüsselpositionen auf.

Der spätere Musikmanager begann als Jurist bei Columbia Records und rückte von dort in kreative Schlüsselpositionen auf. Talentsuche: Clive Davis erkannte früh künstlerisches Potenzial und förderte unter anderem Janis Joplin, Santana, Bruce Springsteen und Whitney Houston.

Clive Davis erkannte früh künstlerisches Potenzial und förderte unter anderem Janis Joplin, Santana, Bruce Springsteen und Whitney Houston. Arista Records: Nach seinem Aus bei Columbia gründete er 1974 Arista Records und baute das Label zu einer prägenden Adresse der Branche aus.

Nach seinem Aus bei Columbia gründete er 1974 Arista Records und baute das Label zu einer prägenden Adresse der Branche aus. Arbeitsweise: Sein Augenmerk galt starken Songs, stimmigen Künstlerprofilen und dem langfristigen Aufbau von Karrieren.

Sein Augenmerk galt starken Songs, stimmigen Künstlerprofilen und dem langfristigen Aufbau von Karrieren. Einfluss: Auch über die 1980er-Jahre hinaus blieb Davis prägend und wirkte bis in spätere Künstlergenerationen hinein.

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Clive Davis’ ungewöhnlicher Weg in die Musikbranche

Vielen der hier zuletzt porträtierten Musiker und Produzenten wurde die Musik in die Wiege gelegt. Dass Clive Davis aber einmal zu den mächtigsten Männern des weltweiten Musikgeschäfts gehören würde, war nicht absehbar. Geboren wurde er 1932 in Brooklyn, New York. Sein Weg führte ihn nicht direkt in Proberäume oder Tonstudios, sondern an Universitäten. Er studierte unter anderem an der New York University und später an der Harvard Law School. Die ersten Schritte seiner Laufbahn hatten also, wenn überhaupt, nur am Rande mit Musik zu tun.

Sein Einstieg in die Branche erfolgte schließlich über Columbia Records, wo er zunächst als Jurist arbeitete. Doch schon früh zeigte sich, dass Clive Davis ein besonderes Gespür für künstlerische Qualität besaß. Er dachte weniger in Verträgen und Verwaltungsfragen als in Potenzial und Möglichkeiten. Er hörte in Stimmen und Songs häufig mehr als das, was für viele andere offensichtlich war. Dieses besondere Gespür brachte ihn Schritt für Schritt näher an die kreativen Entscheidungen des Labels heran.

Aufstieg bei Columbia Records

Ende der 1960er-Jahre übernahm Clive Davis schließlich die Führung von Columbia Records. Diese Phase war von großem Umbruch geprägt, denn die Musikwelt veränderte sich in hohem Tempo. Neue Stilrichtungen setzten sich durch und das Publikum wurde offener für Künstler, die nicht in die bis dahin bestehenden Raster passten. Clive Davis erkannte sehr früh, dass sich auch die Labels bewegen mussten, wenn sie relevant bleiben wollten. Besonders prägend war für ihn die Erfahrung rund um das Monterey Pop Festival, denn dort wurde sichtbar, dass Rock, Soul und die aufkommende Gegenkultur weit mehr waren als nur eine kurze Modeerscheinung.

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Er verstand sofort, dass dort eine neue Art von Popmusik entstand. Deshalb öffnete sich Columbia Records unter seiner Leitung stärker für Künstler, die diesen Wandel verkörperten. Zu den Namen, die mit seiner Ära in Verbindung gebracht werden, gehören etwa Janis Joplin, Santana, Billy Joel, Bruce Springsteen und Aerosmith. Was Clive Davis an dieser Stelle von vielen anderen Label-Chefs unterschied, war seine Haltung. Er suchte nicht nach schnellen Erfolgen, sondern interessierte sich vielmehr dafür, ob ein Künstler genügend Substanz hatte, ob sich aus einer Begabung eine langfristige Karriere entwickeln ließ und ob die Musik Menschen berühren konnte.

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Neuanfang mit Arista Records

1973 endete seine Zeit bei Columbia Records recht abrupt. Für viele wäre ein solcher Einschnitt sicher ein schwerer Schlag gewesen. Für Clive Davis wurde er jedoch zum Ausgangspunkt eines neuen, wichtigen Abschnitts. Schon kurz darauf gründete er in New York Arista Records und schuf damit das Label, mit dem sein Name bis heute besonders eng verbunden ist. Arista Records wurde schnell zu einer der wichtigsten Adressen der Branche, denn Clive Davis bewies mit seinem Label, dass sein Erfolg bei Columbia Records kein Zufall gewesen war. Er arbeitete mit Künstlern wie Aretha Franklin, Barry Manilow oder Patti Smith und zeigte dabei, wie breit sein Verständnis von Popmusik war.

Er dachte nie in engen Genregrenzen, sondern schaute eher darauf, ob eine Stimme, ein Song und ein künstlerisches Profil zusammenpassten. Vor allem während der Anfangszeit von Arista wurde sichtbar, wie stark Clive Davis als Gestalter im Hintergrund wirkte. Er griff also nicht als Musiker oder Produzent ein, sondern als jemand, der Entwicklungen steuern und Künstler in die richtige Richtung lenken konnte.

Clive Davis und Whitney Houston: Ein Meilenstein der Popgeschichte

Am deutlichsten zeigt sich das an seiner Zusammenarbeit mit Whitney Houston, denn als Clive Davis sie Anfang der 1980er-Jahre entdeckte, war schnell abzusehen, dass sie eine außergewöhnliche Stimme hatte. Entscheidend war aber, was er daraus machte. Clive Davis verstand sofort, dass ein großes Talent nicht automatisch eine große Karriere garantiert. Die richtigen Songs, das passende Timing und die sorgfältige Entwicklung eines künstlerischen Profils waren für ihn mindestens genauso wichtig.

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Er setzte vor allem auf Geduld, weshalb über einen längeren Zeitraum daran gearbeitet wurde, Whitney Houston so zu positionieren, dass ihre Stimme im Pop, im R&B und im Soul ihre Wirkung entfalten konnte. Dieses Vorgehen zahlte sich aus. Ihr Debütalbum aus dem Jahr 1985 wurde zu einem riesigen Erfolg und machte sie innerhalb kürzester Zeit weltweit bekannt. Gerade an diesem Beispiel lässt sich die Arbeitsweise von Clive Davis gut ablesen. Er dachte in größeren Zusammenhängen. Es ging ihm nie nur um den nächsten Song, sondern vielmehr um die Frage, wie aus einer Sängerin ein Star werden konnte, der über viele Jahre hinweg Bestand hat.

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Clive Davis’ besondere Art, Musik zu formen

Obwohl Clive Davis oft mit legendären Produktionen in Verbindung gebracht wird, war er nie der klassische Produzent, der Geräte einstellt oder Arrangements schreibt. Seine Stärke lag auf einer anderen Ebene: Er wählte Repertoire mit großer Sorgfalt aus und hatte ein feines Gespür dafür, welche Songs zu einem Künstler passten und welche nicht. In der Branche war er vor allem dafür bekannt, sehr konsequent auf das Material zu achten. Eine große Stimme allein reichte ihm beispielsweise nicht aus. Er suchte zusätzlich nach Liedern, die emotional funktionierten, im Radio bestehen konnten und gleichzeitig zum Profil des jeweiligen Künstlers passten.

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Diese Haltung war einer der Gründe dafür, dass viele seiner Projekte so langlebig wirkten. Hinzu kam seine Fähigkeit, musikalische Grenzen zu überbrücken, denn er verstand schon recht früh, wie sehr sich die Popmusik öffnen kann, wenn Einflüsse aus Soul, R&B, Rock oder Gospel sinnvoll zusammenfinden. Damit schuf er die Voraussetzungen für große Crossover-Erfolge, die ganze Karrieren tragen konnten. Bei Santana schaffte er es beispielsweise, mit der Verbindung von Rock, Latin und Pop einen Sound zu erschaffen, der weltweit ein sehr breites Publikum erreichte. Es ging ihm nicht darum, möglichst viele Märkte auf einmal zu bedienen, sondern vor allem darum, das Potenzial eines Künstlers möglichst weit auszuschöpfen.

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Die 1990er-Jahre

Auch in den folgenden Jahrzehnten blieb Clive Davis eine feste Größe im Musikgeschäft. Er trug dazu bei, neue Label-Strukturen aufzubauen und neue Generationen von Künstlern zu etablieren. Sein Einfluss reichte bis in die 1990er- und 2000er-Jahre, als sich das Musikgeschäft erneut stark veränderte. Während viele seiner Weggefährten mit der Zeit an Bedeutung verloren, blieb Clive Davis weiterhin präsent. Mit Alicia Keys gelang ihm beispielsweise ein weiterer großer Erfolg, der zeigte, dass sein Gespür noch immer funktionierte.

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Hier geht es zum AMAZONA-Testbericht der Klavier-Library Alicia’s Keys.

Privates blieb lange im Hintergrund

Über viele Jahre hinweg sprach Clive Davis öffentlich fast ausschließlich über Musik, während er Privates aus der Öffentlichkeit heraushielt. Erst später wurde er auch in dieser Hinsicht offener. In seiner Autobiografie spricht er über seine Bisexualität und öffnet damit einen persönlichen Bereich, den er lange geschützt hatte. Auch das fügt sich in das Bild einer Persönlichkeit, die über viele Jahrzehnte hinweg vor allem über ihre Arbeit wahrgenommen wurde.

Clive Davis mit 94 Jahren

Clive Davis feiert heute seinen 94. Geburtstag und sein Name steht vor allem für eine bestimmte Idee von Musikindustrie, in der Erfahrung, Instinkt und künstlerisches Gespür zusammenkommen. Er hat zwar nicht selbst gesungen und stand so gut wie nie im Mittelpunkt. Aber ohne ihn wären viele der ganz großen Popkarrieren vermutlich anders verlaufen oder hätten vielleicht gar nicht stattgefunden.