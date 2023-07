CME iWA, drahtlose Audioübertragung – nahezu latenzfrei

Drahtlose Übertragung von Audiodaten

Der Hersteller CME, bekannt für seine drahtlosen MIDI-Übertragungsprodukte, hat mit iWA eine neue Technologie vorgestellt, mit der drahtlos Audiosignale übertragen werden sollen – und das nahezu latenzfrei!

Hier bei AMAZONA.de hatten wir desöfteren schon Produkte von CME im Test, allen voran natürlich das CME xKey, aber auch allerhand Sender und Empfänger, mit denen MIDI-Daten drahtlos über Bluetooth gesendet und empfangen werden können. In unserem Artikel „Wireless MIDI – MIDI via Bluetooth“ haben wir für euch die wichtigsten Informationen und Produkte zu diesem Thema zusammengestellt.

Nun geht der Hersteller CME den nächsten Schritt und stellt mit iWA (Instant Wireless Audio) eine neue Technologie vor, die es ermöglichen soll Audio nahezu latenzfrei zu übertragen. Im Fokus steht dabei zunächst der Nahfeldbereich, so dass Audiodaten beispielsweise drahtlos an Kopfhörer oder Studiomonitore übertragen werden sollen. Neben einer minimalen Latenz ist dabei natürlich auch eine geringe Störanfälligkeit von wichtiger Bedeutung.

Hier das Statement von CME zu seiner neuen iWA Technologie:

„The emergence of WIDI changed musicians‘ perceptions about Bluetooth technology. They were pleasantly surprised to discover that Bluetooth can offer great convenience for MIDI applications without compromising latency.

While many advanced users of WIDI believe that we can offer them an even better wireless audio solution, as experts in the field, we understand that Bluetooth technology may not fully meet the needs of all musicians. This realisation has inspired us to rise to the challenge and continue to innovate.

After researching numerous wireless solutions on the market, including expensive technology used by well-known brands of professional wireless microphones, we discovered that none met our two basic requirements: avoiding congested wireless channels to eliminate interference and providing sufficient bandwidth to ensure high-quality sound.

In the end, we decided to take a risk and work with the community to develop iWA technology from scratch. While it may be imperfect at first, it will grow step by step as more community elites join in, just as WIDI did. Eventually, it will become a powerful assistant for professional musicians, giving wings to their music creation.“