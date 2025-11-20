Das portable MIDI-Gehirn

Mit dem H12MIDI Pro bauen die MIDI-Spezialisten von CME Pro ihre MIDI-Hub-Collection weiter aus. Der MIDI-Hub bietet leistungsfähige Eigenschaften wie internes MIDI-Routing, Filter zum Herausfiltern von MIDI-Messages und -CCs, so wie Mappings zum Umleiten von MIDI-Daten auf andere Ziele. Die Einstellungen werden über die CME Software HxMIDI-Tool für macOS, Windows und iOS und Android bewerkstelligt.

CME Pro H12MIDI Pro

Der CME Pro H12MIDI Pro kommt – erstmal für CME Produkte – in einem Aluminiumgehäuse. Dabei bietet es sechs TRS-MIDI-DIN Ein- und Ausgänge im 3,5 mm Klinkenformat. Per Software kann zwischen TRS-A (MIDI-Standard) und TRS-B (Novation etc) umgeschaltet werden.

Dazu kommen sechs USB-C MIDI-Ports mit je 16×16 MIDI-Host-Ports, also solche, die für den Host-Computer sichtbar sind.

Ein weiterer USB-C-Port bietet einen 8×8 MIDI-Cient. Damit können USB MIDI-Geräte am CME H12MIDI Pro betrieben werden, ohne einen Host-Computer zu benötigen. Die Host-Aufgaben übernimmt dann das H12MIDI Pro und kann als Standalone MIDI-Hub betrieben werden.

Das CME H12MIDI Pro kann laut Hersteller im Standalone-Modus unter macOS, Windows, iOS, Android, Linux (Ubuntu) und ChromeOS per Plug-&-Play betrieben werden. Es können intern sechs Presets gespeichert werden.

Die Stromversorgung erfolgt über den USB-C-Port, oder über ein 9 Volt, 3 A Netzteil (Center-negativ), um es auf dem Gitarren-Pedalboard leichter integrieren zu können. Ein Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Insgesamt geben 25 LEDs über den Betriebszustand, wie Port-Aktivität oder Preset-Auswahl, Auskunft.

Das CME Pro H12MIDI Pro kann zwar mit dem CME Produkten wie dem WIDI uHost oder WIDI Jack auch kompatibel mit BTLE MIDI gemacht werden, aber eine interne MIDI-BTLE-Anbindung per WIDI-Core, wie beim H4MIDI WC gibt es nicht. Schade.

Das CME Pro H12MIDI Pro kann ab Januar 2026 für 139,- USD (ca. 126,- Euro) auf der CME-Homepage vorbestellt werden. Der offizielle Verkauf beginnt im Februar 2026. Allerdings kostet das Gerät dann 199,- USD (ca. 180,- Euro).