Das portable MIDI-Gehirn
Mit dem H12MIDI Pro bauen die MIDI-Spezialisten von CME Pro ihre MIDI-Hub-Collection weiter aus. Der MIDI-Hub bietet leistungsfähige Eigenschaften wie internes MIDI-Routing, Filter zum Herausfiltern von MIDI-Messages und -CCs, so wie Mappings zum Umleiten von MIDI-Daten auf andere Ziele. Die Einstellungen werden über die CME Software HxMIDI-Tool für macOS, Windows und iOS und Android bewerkstelligt.
CME Pro H12MIDI Pro
Der CME Pro H12MIDI Pro kommt – erstmal für CME Produkte – in einem Aluminiumgehäuse. Dabei bietet es sechs TRS-MIDI-DIN Ein- und Ausgänge im 3,5 mm Klinkenformat. Per Software kann zwischen TRS-A (MIDI-Standard) und TRS-B (Novation etc) umgeschaltet werden.
Dazu kommen sechs USB-C MIDI-Ports mit je 16×16 MIDI-Host-Ports, also solche, die für den Host-Computer sichtbar sind.
Ein weiterer USB-C-Port bietet einen 8×8 MIDI-Cient. Damit können USB MIDI-Geräte am CME H12MIDI Pro betrieben werden, ohne einen Host-Computer zu benötigen. Die Host-Aufgaben übernimmt dann das H12MIDI Pro und kann als Standalone MIDI-Hub betrieben werden.
Das CME H12MIDI Pro kann laut Hersteller im Standalone-Modus unter macOS, Windows, iOS, Android, Linux (Ubuntu) und ChromeOS per Plug-&-Play betrieben werden. Es können intern sechs Presets gespeichert werden.
Die Stromversorgung erfolgt über den USB-C-Port, oder über ein 9 Volt, 3 A Netzteil (Center-negativ), um es auf dem Gitarren-Pedalboard leichter integrieren zu können. Ein Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Insgesamt geben 25 LEDs über den Betriebszustand, wie Port-Aktivität oder Preset-Auswahl, Auskunft.
Das CME Pro H12MIDI Pro kann zwar mit dem CME Produkten wie dem WIDI uHost oder WIDI Jack auch kompatibel mit BTLE MIDI gemacht werden, aber eine interne MIDI-BTLE-Anbindung per WIDI-Core, wie beim H4MIDI WC gibt es nicht. Schade.
Das CME Pro H12MIDI Pro kann ab Januar 2026 für 139,- USD (ca. 126,- Euro) auf der CME-Homepage vorbestellt werden. Der offizielle Verkauf beginnt im Februar 2026. Allerdings kostet das Gerät dann 199,- USD (ca. 180,- Euro).
CME gefällt mir. Die machen ihre Arbeit an ungewöhnlichen Stellen. Seit längerer Zeit puzzeln die auch an einer (für Musiker) praktikablen Bluetooth Audio Lösung. Nein, gibt es noch nicht. Bei diesem Tool haben sie sich auch einiges gedacht, das Mitbewerber einfach außen vor lassen. Weiter so.
Für’s Ipad mit einem USB-C-Anschluss wärs natürlich ganz gut gewesen, wenn noch ein Audio-Interface mit Audio-Ausgang integriert wäre. So kann man das Ipad halt nur als Sequencer nutzen. (BT-Audio boykottiere ich.) Wie bekommt man sonst das Audio-Signal aus dem Ipad, wenn man Ipad-eigene Sounderzeugung nutzt?!
@phori Dafür habe ich einen Hub mit abnehmbarem!!! ToHost Kabel. Dadurch kann ich den Abstand beliebig wählen. Der Hub hat Power Delivery, 2 USB 3 A und einen Audioausgang (Miniklinke) ist ausserdem ein stabiler iPadständer (zusammenlegbar). Willst du Link?
Ach ja, natürlich auch die unvermeidlichen SD Slots, aber es gibt ja User, die das brauchen. HDMI ist auch dabei. Der Ständer ist kleiner als erwartet, ich habe nur 13“er iPads. Die werden anstandslos stabil gehalten.
Oh, ich schreib‘s rein, vergesse oft, bei einzelnen Threads auf die Antworten zu sehen.
https://tinyurl.com/254ff85f
@Tai Habe schon ein Hub, das aber bei Nichtbenutzung auf dem Audiokanal knackt. Ich probiere mal so eines mit Ständer aus. Danke für den Hinweis! :-)
@phori Augen auf beim USB-Hub-Kauf! Da gibt es unglaublich viel Elektroschrott! Da muss man schon mal 60 bis 80 Euro in die Hand nehmen.
Wenn Du auch das iPad über den USB-Hub laden willst (was absolut empfehlenswert ist), während es am Hub hängt muss der „pass-through charging“ unterstützen.
z.B. Plugable Plugable 7-in-1 USB 3.0, 60W oder Plugable 11-in-1 USB-C 100W Hub.
Einige Hubs von Belkin und einige USB-Docks unterstützen das auch.
Wird in der Produktbeschreibung „pass-through charging“ nicht angegeben, wird es nicht unterstützt.
ODER den originalen Apple USB-C MultiAV-Adapter / Lightning USB3-Kameraadapter – ja kostet Geld, aber entweder man kauft das richtige oder zweimal. Wie üblich. :)
grüße,
M.
Interessant, aber ein paar tatsaechliche MIDI Din 5-Pol Stecker taeten einem jedem MIDI Interface gut. So auch diesem.
@kometh War auch mein erster Gedanke!
Wollte Behringer nicht so eine USB-C Midi Kombi-Stange für 10€ herausbringen? Hab da sowas in Erinnerung.