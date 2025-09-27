Bluetooth-MIDI für Teenage-Geräte

Der Hersteller CME ist für seine vielfältigen Bluetooth-Lösungen bekannt, dazu natürlich für seine flachen Keyboard-Controller, die jedoch mittlerweile von der Firma ESI übernommen wurden. Mit dem CME WIDI K.O.II kommt nun ein Bluetooth-Adapter für drahtlose MIDI-Übertragungen auf den Markt, der speziell für die EP-Serie von Teenage Engineering entwickelt wurde.

Bluetooth-MIDI: CME WIDI K.O.II

Viele Nutzer erfreuen sich bereits an drahtlosen MIDI-Übertragungen, egal ob zu Hause, im Tonstudio oder auf der Bühne. Auch wenn die Beweglichkeit im Tonstudio vielleicht nicht so eine große Rolle spielt, können ein paar Kabel weniger nie schaden, auch optisch sieht das Studio dadurch in der Regel natürlich etwas aufgeräumter aus.

Mit dem neuen CME WIDI K.O.II kommen nun auch Besitzer eines Teenage Engineering EP-133 (K.O. II) oder eines EP-1320 (medieval) in den Genuss einer drahtlosen Übertragung. Und sollte sich der Leak zum Teenage Riddim Supertone bestätigen, wird der WIDI-Adapter vermutlich auch dazu kompatibel sein.

Der Einsatz des Adapters ist kinderleicht, wird er doch einfach an die MIDI-Buchsen des Teenage EP-Geräts angeschlossen und fungiert danach als virtuelles MIDI-Kabel, d. h. er lässt sich via Bluetooth mit kompatiblen Synthesizern, einer DAW unter macOS, Windows oder Linux, sowie mobilen Endgeräten mit iOS- und Android-Betriebssystem verbinden. Nimmt man noch andere CME-Adapter hinzu, lassen sich auch andere ab Werk nicht Bluetooth-fähige MIDI-Geräte damit kombinieren.

Dabei betont CME, dass der sogenannte Smart-Connectivity-Algorithmus dafür sorgt, dass Verbindungen in Plug & Play-Weise hergestellt werden können und die Latenz lediglich 3 ms beträgt. Laut Hersteller können bis zu 20 m problemlos überbrückt werden.

Der CME WIDI K.O.II wird ab dem 1.11.2025 im Handel erhältlich sein. Wer den Adapter jetzt bereits vorbestellt, bekommt ihn zum vergünstigten Preis von 39,- Euro. Ab dem 01.11. kostet der WIDI-Adapter dann 59,- Euro.

