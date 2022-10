CME WIDI Thru6 BT, Hybrid-MIDI-Interface

Hybrid MIDI-Box

In Sachen MIDI ist die Firma CME immer vorne mit dabei. Die neueste Entwicklung ist die WIDI Thru6 BT Box, eine hybride MIDI-Box mit erweiterten drahtlosen MIDI-Funktionen. „Hybrid“ arbeitet sie deshalb, weil sie bis zu 10 unterschiedliche MIDI-Geräte miteinander in Verbindung setzen kann. Und das unabhängig davon, ob man die MIDI-Verbindung klassisch per MIDI-Kabel oder drahtlos über Bluetooth herstellen möchte.

Im Inneren des WIDI Thru6 BT Interfaces arbeitet ein 32 Bit Prozessor, der laut CME „hochpräzise Übertragungen mit vierfacher Geschwindigkeit und bahnbrechender Genauigkeit“ bietet. Dazu zählen auch Sysex-, Clock-, MTC- und MPE-Daten. Auch die Bluetooth 5 MIDI-Verbindung soll mit einer Latenz von maximal 3 ms unbeschwerte Performances ermöglichen.

Die Stromversorgung der MIDI-Box kann über einen USB-Hub, ein Ladegerät oder eine Powerbank erfolgen. Mit den Maßen 83,5 x 65 x 33,6 mm und einem Gewicht von 96 g ist die Box dazu schön leicht und transportabel.

Kompatibel ist die WIDI Thru6 BT Box zu den Betriebssystemen iOS, macOS, Android und Windows und natürlich zu allen anderen CME MIDI-Produkten wie dem WIDI Bud Pro, dem WIDI Uhost oder WIDI Master und WIDI Jack. Ab dem 31. Oktober 2022 werden die ersten MIDI-Boxen ausgeliefert. Aktuell lässt sie sich über die Website von CME bereits vorbestellen. Der Einführungspreis liegt bei 48,30 US-Dollar. Später soll er auf 69,- US-Dollar ansteigen.