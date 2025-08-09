Conductive Labs NDLR Rev2, Hardware-MIDI-Sequencer

Neue Firmware als Public-Beta

Für den 4-Track MIDI-Sequencer Conductive Labs NDLR Rev2 wurde die neue Firmware 3 angekündigt, die als Preview-Release bereits im Support-Forum des Herstellers für registrierte Nutzer zugänglich ist.

ANZEIGE

Conductive Labs NDLR Rev2 – Firmware 3

Der Sequencer / Arpeggiator / Chord Generator NDLR Rev2, der sich vom Vorgängermodell nur durch eine leicht veränderte Optik (Pulver-beschichtete, schwarze Oberfläche, rotes Unterteil), einen schnelleren Microcontroller und einen Soft-Power-Button unterscheidet, wird mit der neuen Firmware folgende neue Features erhalten:

• Euclidean Rhythm-Algorithmus für den Motif Rhythm Editor

• Motif Pattern Step Modulationsziele

• Motif Gate Control

• Perlin Noise Pattern Generator und vier Favorite-Speicherplätze

• Drone Velocity Setting

• 20 Global Patch-Speicherplätze (zuvor 8)

• neue Ziele in der Mod-Matrix, u.a. Perlin Noise-Parameter, Motif Gate, Strum, Spread

ANZEIGE

Das genaue Release-Datum des Firmware-Updates wird dann über den Newsletter bzw. das Support-Forum von Conductive Labs mitgeteilt werden.

Unseren Testbericht zum Conductive Labs NDLR (Rev1) könnt ihr unter diesem Link nachlesen.