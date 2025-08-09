Conductive Labs NDLR Rev2, Hardware-MIDI-Sequencer

Neue Firmware als Public-Beta
Für den 4-Track MIDI-Sequencer Conductive Labs NDLR Rev2 wurde die neue Firmware 3 angekündigt, die als Preview-Release bereits im Support-Forum des Herstellers für registrierte Nutzer zugänglich ist.
Conductive Labs NDLR Rev2 – Firmware 3
Der Sequencer / Arpeggiator / Chord Generator NDLR Rev2, der sich vom Vorgängermodell nur durch eine leicht veränderte Optik (Pulver-beschichtete, schwarze Oberfläche, rotes Unterteil), einen schnelleren Microcontroller und einen Soft-Power-Button unterscheidet, wird mit der neuen Firmware folgende neue Features erhalten:
• Euclidean Rhythm-Algorithmus für den Motif Rhythm Editor
• Motif Pattern Step Modulationsziele
• Motif Gate Control
• Perlin Noise Pattern Generator und vier Favorite-Speicherplätze
• Drone Velocity Setting
• 20 Global Patch-Speicherplätze (zuvor 8)
• neue Ziele in der Mod-Matrix, u.a. Perlin Noise-Parameter, Motif Gate, Strum, Spread
Das genaue Release-Datum des Firmware-Updates wird dann über den Newsletter bzw. das Support-Forum von Conductive Labs mitgeteilt werden.
Unseren Testbericht zum Conductive Labs NDLR (Rev1) könnt ihr unter diesem Link nachlesen.