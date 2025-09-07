Conductive Labs Terrain Synth, Desktop-Synthesizer

Weitergedachte Wavetable-Synthese

Conductive Labs Terrain Synth ist der erste Hardware-Synthesizer, der mit sogenannten Wave-Terrain-basierten Oszillatoren arbeitet. Dahinter verbirgt sich ein erweitertes Wavetable-Konzept, das es ermöglicht, ein viel größeres Spektrum an Klängen aus dem Vorrat an digitalen Waves herauszuholen. Ein erster Prototyp wurde gerade auf der Knobcon 25 vorgestellt.

Conductive Labs Terrain Synth

Mit dem Begriff Terrain beschreibt der Entwickler die Oszillator-Basis als ein zweidimensionales Feld, das rotiert und mit den unterschiedlichsten Bewegungsabläufen kreuz und quer gescannt werden kann. Der Synthesizer verfügt über 17 mathematisch erstellte Terrains mit unendlicher Auflösung und dutzende Image-basierte Terrain. Außerdem lassen sich weitere Image- und Wavetable-basierte Terrains nachladen.

Terrain verfügt über zwei diese morphbaren Terrains pro Stimme. Dazu kommen zwei Suboszillatoren sowie ein Noise Generator. Jede Stimme kann mit einem bis zu siebenfachem Unison-Modus gespielt werden. Es gibt die Funktionen OSC Sync, Phase Distortion, Mirroring und Windowing.

Der Synthesizer kann bis zu 32 Stimmen erzeugen und vier mischbare Timbres als Split oder Layer einrichten. LFOs und Hüllkurven werden über eine Mod-Matrix auf Filter, Amp und andere Ziele geroutet. Dazu kommen ein Sequencer und ein Arpeggiator.

Terrain ist gut mit Effekten bestückt: Delay, Ping-Pong Delay, Reverb, Shimmer Reverb, Chorus, Flanger, Phaser, Stereo Phaser, Overdrive und Decimator stehen zur Auswahl.

Die Bedienung erfolgt über ein 7″-Farbdisplay und Encoder. Die Terrain-Ansicht und Farbschemata können gewechselt werden.

Das Desktop-Gerät kann alternativ in ein 19″-Rack geschraubt werden, verfügt über MIDI-I/O (5-Pin DIN), USB Host- und USB Device-Ports, sechs CV/Gate-Buchse, drei Buchsen für Expression-Pedale, Stereo- und Kopfhörerausgänge.

Für den Conductive Labs Terrain Synth soll in Kürze eine Funding-Kampagne gestartet werden. Dann wird man auch Preis und den geplanten Liefertermin erfahren.