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ConvertWithMoss 18, kostenloser Sample-Konverter

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Neue Formate: Tonverk, Omnisphere 3, Roland S-Serie

8. Juni 2026

ConvertWithMoss 18 Sample Konverter Software am

ConvertWithMoss ist eine kostenlose Software des Programmierers Jürgen Moßgraber, mit der sich Multispamples in spezifische Formate umwandeln lassen und aus einfachen WAV-Dateien einfache Multisamples generieren lassen. Mit der jetzt veröffentlichten Version 18 werden zusätzlich Formate unterstützt.

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ConvertWithMoss 18 – Konvertierungs-Software

ConvertWithMoss unterstützt in der neuen Version 36 unterschiedliche Formate. Da Bandbreite reicht von allgemeinen Standards wie SoundFont 2 bis zu Firmen-spezifischen Formaten, die von einer ganzen Geräteserie genutzt werden, von Vintage-Gear bis zu aktuellen Geräten, von Soft- bis Hardware. Teils können Formate nur gelesen und in andere Formate umgewandelt werden, aber ein Neuschreiben in bestimmte Vintage-Formate ist nicht immer möglich.

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Zur Auswahl stehen die Akai S-Serie und die frühere MPC-Serie, Ensoniq Mirage, EPS und ASR, NI Maschine 1-3, 1010music Bento und Blackbox, Korg Wavestate und Modwave, Waldorf Quantum MKI/MKII und Iridium sowie Yamaha YSFC, das in mehreren Workstations genutzt wird,

Im Software-Bereich werden Logic EXS24, Propellerhead Reason NN-XT, Ableton Sampler, disoDSP Bliss u.a. unterstützt.

Neu in Version 18 sind Elektron Tonverk, Spectrasonics Omnisphere 3 und die alten Roland-Sampler hinzugekommen: S-50, S-330, S-550, W-30, S-750, S-770, S-760, DJ-70, DJ-70 MkII und SP-700 (read only).

ConvertWithMoss 18 ist für Windows 10/11, macOS 12 oder höher (ARM, x64) und Linux Ubuntu 22.04 oder höher verfügbar.

Die Software lohnt sich nicht nur für Besitzer von Vintage-Samplern, auch wenn das einen großen Teil der Interessenten ausmachen dürfte. Der Entwickler ist für weitere Vorschläge offen und kann via KVR und Github kontaktiert werden.

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der jim RED

Ich habe viele Seiten der Musikbranche und Technik kennengelernt: Handel, Vertrieb, Entwicklung, Konzeption, Produktion, Beta-Tests, Programmierung, Studioarbeit, Live-Gigs... daher betrachte ich einen Testkandidaten immer aus mehreren Blickwinkeln.

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