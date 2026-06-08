Neue Formate: Tonverk, Omnisphere 3, Roland S-Serie

ConvertWithMoss ist eine kostenlose Software des Programmierers Jürgen Moßgraber, mit der sich Multispamples in spezifische Formate umwandeln lassen und aus einfachen WAV-Dateien einfache Multisamples generieren lassen. Mit der jetzt veröffentlichten Version 18 werden zusätzlich Formate unterstützt.

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ConvertWithMoss 18 – Konvertierungs-Software

ConvertWithMoss unterstützt in der neuen Version 36 unterschiedliche Formate. Da Bandbreite reicht von allgemeinen Standards wie SoundFont 2 bis zu Firmen-spezifischen Formaten, die von einer ganzen Geräteserie genutzt werden, von Vintage-Gear bis zu aktuellen Geräten, von Soft- bis Hardware. Teils können Formate nur gelesen und in andere Formate umgewandelt werden, aber ein Neuschreiben in bestimmte Vintage-Formate ist nicht immer möglich.

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Zur Auswahl stehen die Akai S-Serie und die frühere MPC-Serie, Ensoniq Mirage, EPS und ASR, NI Maschine 1-3, 1010music Bento und Blackbox, Korg Wavestate und Modwave, Waldorf Quantum MKI/MKII und Iridium sowie Yamaha YSFC, das in mehreren Workstations genutzt wird,

Im Software-Bereich werden Logic EXS24, Propellerhead Reason NN-XT, Ableton Sampler, disoDSP Bliss u.a. unterstützt.

Neu in Version 18 sind Elektron Tonverk, Spectrasonics Omnisphere 3 und die alten Roland-Sampler hinzugekommen: S-50, S-330, S-550, W-30, S-750, S-770, S-760, DJ-70, DJ-70 MkII und SP-700 (read only).

ConvertWithMoss 18 ist für Windows 10/11, macOS 12 oder höher (ARM, x64) und Linux Ubuntu 22.04 oder höher verfügbar.

Die Software lohnt sich nicht nur für Besitzer von Vintage-Samplern, auch wenn das einen großen Teil der Interessenten ausmachen dürfte. Der Entwickler ist für weitere Vorschläge offen und kann via KVR und Github kontaktiert werden.