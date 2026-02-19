ANZEIGE
Cordial ECOCORD FM 234 TOP, neue Kabel für Studio & Live

Neue Kabel von Cordial

19. Februar 2026
Cordial ECOCORD FM 234 TOP

Mit dem Cordial ECOCORD FM 234 TOP stellt der Kabelspezialist Cordial neue Kabel für professionelle Mikrofon-Verkabelungen in Studio-, Broadcast- und Live-Anwendungen vor.

Cordial ECOCORD FM

Das konfektionierte Kabel ist mit XLR-Steckern von Neutrik ausgestattet und wird durch die passende Meterware CMK TOP 234 ECOCORD ergänzt, die individuelle Konfektionierungen ermöglicht.

Im Mittelpunkt der Entwicklung des neuen Kabels stand laut Hersteller eine Konstruktion für zuverlässige Signalübertragung unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen. Ein präzise abgestimmter Innenaufbau bildet die Grundlage für hohe elektrische Stabilität und eine dauerhaft störsichere Signalführung – inklusive einer besonders dicht ausgelegten Schirmkonstruktion zur zuverlässigen Unterdrückung von EMI- und RFI-Störungen. Gleichzeitig bleibt das Kabel laut Coridal flexibel und robust genug für den mobilen Einsatz sowie für feste Installationen.

Für den Außenmantel des ECOCORD FM wird anstelle des herkömmlichen Materials PVC das vollständig recyclingfähige Material TPE-V verwendet. Die technischen Eigenschaften und die elektrische Performance bleiben dabei unverändert. ECOCORD FM 234 TOP ist zugleich das erste Mikrofonkabel innerhalb der nachhaltig ausgerichteten Produktlinie ECOCORD und erweitert diese gezielt um eine Lösung für professionelle Audio-Anwendungen.

ECOCORD FM 234 TOP ist in mehr als zehn konfektionierten Längenvarianten von 0,50 m bis 20 m erhältlich und deckt damit ein breites Spektrum typischer Einsatzszenarien ab – von kompakten Studio-Setups bis hin zu umfangreichen Bühnen- und Installationsszenarios.

Features des TOP 234 ECOCORD:

  • Abschirmkonzept: Zwei gegenläufig gewickelte Kupfer-Wendelschirme mit PE-Fibre-Trennflies sorgen für eine zuverlässige Unterdrückung von EMI und RFI, auch in EMV-empfindlichen Umgebungen
  • Leiter aus nahezu sauerstofffreiem Kupfer: OFC-Kupfer (≥ 99,99 %) mit optimiertem Leiteraufbau sorgt für eine verlustarme Signalübertragung, auch über lange Kabelstrecken
  • Mechanisch Konstruktion: Formstabiler TPE-V-Separator fixiert die Leiter und entkoppelt mechanische Einflüsse
  • PVC-freier Außenmantel: Robuster TPE-V-Mantel mit hoher chemischer und mechanischer Beständigkeit

Das neue ECOCORD Kabel ist ab sofort im Handel erhältlich. Die Preise starten bei 32,- Euro für die 1 m-Variante. Weitere Informationen erhaltet ihr hier.

Affiliate Links
Cordial 1 FM 234 TOP ECOCORD
Cordial 1 FM 234 TOP ECOCORD Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
32,00€ Thomann
Cordial 5 FM 234 TOP ECOCORD
Cordial 5 FM 234 TOP ECOCORD Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
44,00€ Thomann
Cordial 10 FM 234 TOP ECOCORD
Cordial 10 FM 234 TOP ECOCORD Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
58,00€ Thomann
Cordial 15 FM 234 TOP ECOCORD
Cordial 15 FM 234 TOP ECOCORD Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
74,00€ Thomann

Links

Über den Autor
Felix Thoma RED

Nach der klassischen musikalischen Früherziehung ging es übers Keyboard hin zum Klavier und diversen Bands, was am Ende sogar zur Finanzierung des Studiums gereicht hat. Danach hat mich das Schicksal in die Welt der Werbe- und Filmmusik verfrachtet - dieser bin ich heute noch treu!

