Cordial erweitert Datenkabelsegment für lange Längen

Für jede Art der Datenübertragung immer die richtigen Cat Kabel

Gerade in den momentanen Zeiten, in denen beispielsweise dem Thema Broadcasting eine große Relevanz zukomme, sei es entscheidend, auf zuverlässige und exakt auf den Einsatzzweck abgestimmte Datensignal-Leitungen zugreifen zu können. So steht es in der aktuellen Pressemeldung des Kabelherstellers Cordial.

Aus diesem Bewusstsein heraus habe Cordial nun sein Portfolio an Ethernetkabeln weiter ausgebaut. Da gerade bei Übertragungen aus großen Hallen, Theatern, Konferenzsälen oder Kirchen längere Signalwege schnell und quasi ohne Verluste überbrückt werden sollten, habe Cordial reagiert und biete nun für die Längen 50 Meter und 75 Meter weitere, auf besonders bruchfeste GT 310 Trommeln der Marke SCHILL gespulte Cat Kabel (mit zwei Meter seitlich aufgespultem Kabel Wickelaufsatz): das CSE HH 7-SD, das CSE HH 5-SD sowie das CSE HH 5-SD-PVC.

Die Verwendung von Trommeln steigere die Effizienz innerhalb des Projektes beim Auf- und Abbau, diene der bestmöglichen Kabelführung und optimiert die Lagerung, so Cordial weiter.

Das Kürzel „HH “ stehe bei all diesen Varianten für die Tatsache, dass jeweils beide Kabelenden mit HIROSE Netzwerksteckern RJ45 handgefertigt seien. Solide Clipschutzhüllen an diesen Plugs minimierten drastisch das Risiko, dass der Stecker im Einsatz zu Schaden komme. Eine weitere Gemeinsamkeit: transparente Schrumpfschläuche an den Kabelenden, die eine individuelle Kennzeichnung ermöglichten.

Zu den neuen Produkten (CSE HH SD)

Das high-end Cat7a Datenkabel CSE HH 7-SD basiere auf der Meterware CCAT 7 A (AWG 26/7, mit sieben Litzen/Leiter). Der umgebende PUR Mantel ermögliche optimale Voraussetzungen sowohl für den Innen – als auch für den Außeneinsatz. Eine Doppelschirmung S/FTP schütze die hochfrequenten Signale der Cat. 7a und erlaube die Signalübertragung mit einer Bandbreite von 1000 MHz (1 GHz, Gigabit Ethernet).

CCAT 5, die für das CSE HH 5-SD verwendete Meterware, zeichne sich durch besondere Flexibilität, Widerstandsfähigkeit und sogar Schleppkettentauglichkeit aus. Sie erfülle die Kategorie Cat 5e für Netzwerkleitungen und übertrage Datensignale mit einer Bandbreite von 100 MHz. Auch hier schütze der verwendete PUR Mantel das Innenleben (19 Litzen/Leiter, AWG 26/19) sowohl vor Außeneinflüssen als auch vor mechanischen Belastungen.

Für die Meterware CCAT 5 PVC, die dem Netzwerkkabel CSE HH 5 SD-PVC zugrunde liege, werde – wie der Name schon sagt – Polyvinylchlorid verwendet. Der Vorteil sei hier in erster Linie die Kostenersparnis in der Anschaffung, ohne dass man im Wesentlichen auf Features wie einfache und hochflexible Handhabung, Stabilität sowie Trommelbarkeit im In- und Outdooreinsatz verzichten müsse. Die elektrischen Eigenschaften des CCAT 5 PVC seien für Datenübertragungen mit einer Bandbreite bis zu 100 MHz geeignet, sie entsprächen der Kategorie Cat 5e.

Übrigens ließen sich CCAT 5-Kabel von Cordial auch problemlos in der Nähe von stromführenden Komponenten und Kabeln verlegen, denn im Gegensatz zu herkömmlichen Produkten seien sie durch einen Gesamtschirm aus verzinntem Kupfer vor störenden Außeneinflüssen geschützt, so der Hersteller weiter.

Die CSE NN SD Varianten

Alternativ zu den CSE HH SD Produkten (wie oben beschrieben mit 2 HIROSE RJ45 Netzwerksteckern) fänden sich natürlich nach wie vor die getrommelten CSE NN SD Netzwerkkabel für lange Signalstrecken im Cordial Programm. Die Varianten wie CSE NN 7 SD, CSE NN 6 SD, CSE NN 5 SD und CSE NN 5 SD-PVC seien jeweils mit HIROSE Netzwerksteckern RJ45 versehen, die jeweils in einem NEUTRIK Schutzgehäuse aus Metall verbaut sind (NE8MX-B-1 Kabelsteckerschutz). Des Weiteren seien sie hinsichtlich der Meterware, Trommel und Features äquivalent zu ihren „HH – Pendants “.

Lieferbare Längen CSE HH 5-SD-PVC, CSE HH 5-SD, CSE HH 7-SD: 50 Meter und 75 Meter

UVP