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Cornerstone Centurio Dual Overdrive

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Mehr als nur ein Klon-Clone

15. Juni 2026
Cornerstone Centurio Dual Overdrive

Cornerstone Centurio Dual Overdrive

Mit dem Cornerstone Centurio Dual Overdrive bekommen wir einen neuen Vertreter, der auf der Klon-Schaltung basiert. Das Pedal punktet mit zwei unabhängigen Kanälen und weiteren interessanten Features.

Der Cornerstone Centurio Dual Overdrive

Den italienischen Hersteller Cornerstone kennen wir bereits vom Dual-Drive-Pedal Colosseum, das wir hier für euch getestet haben. Jetzt haben sich die Entwickler etwas Neues ausgedacht und versorgen uns mit dem Cornerstone Centurio Dual Overdrive mit einem amtlichen zweikanaligen Klon-Style-Pedal.

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Der Hersteller hat sich dem Problem vieler Gitarristen angenommen, die ihren transparenten Drive-Ton lieben, aber oft nach einer zweiten Gain-Stufe für Soli oder kräftigere Riffs suchen, und dafür ihr Klon Pedal noch mit einem Boost oder Ähnlichem anpusten. Das Cornerstone Centurio Dual Overdrive löst dieses Problem mit seinen zwei Kanälen, ohne dass ein weiteres Pedal Platz auf dem Board braucht. Anstatt zwei Klon-Style-Pedale vor den Amp zu hängen, kann man also einfach den Centurio verwenden.

Cornerstone Centurio Dual Overdrive Vollansicht

Der „Normal“-Kanal liefert den klassischen, dynamischen Klon-Sound von Clean Boost bis zum leichten Overdrive, gesteuert über Gain und Volume. Der zweite Kanal, der sogenannte „Hot Mode“, wird über einen eigenen Fußschalter aktiviert. Er verfügt ebenfalls über Gain und Volume, liefert aber deutlich mehr Sättigung, Kompression und Sustain. Für diesen Kanal steht zusätzlich ein Bright-Switch zur Verfügung, der den Ton entweder heller oder etwas straffer formt.

Für weitere klangliche Facetten ist der stufenlose Clip-Regler, der auf beide Kanäle wirkt, verantwortlich. Hier blendet man nahtlos zwischen Germanium-Dioden für einen warmen, weichen Anschlag und MOSFET-Dioden für mehr Biss und Definition über.

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Das Pedal verfügt über True Bypass und einen zusätzlichen Anschluss für einen externen Fußschalter, um die Kanäle fernzusteuern.

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Was kostet der Centurio Dual Overdrive?

Der Cornerstone Centurio Dual Overdrive ist nicht nur ein weiterer Klon-Clone, sondern mit seinen zwei Kanälen eine sinnvolle Weiterentwicklung. Das Pedal kostet bei Thomann 299,- Euro.

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299,00€ Thomann

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Über den Autor
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Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

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