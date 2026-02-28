Cort Gold MC6 und Core-MC, Akustikgitarren

Zwei neue Akustikgitarren-Modelle von Cort

Mit der Cort Gold MC6 und Core-MC werden zwei Akustikgitarren vorgestellt, die im mittleren Preissegment angesiedelt sind und dort für ordentlich Alarm sorgen. Cort spricht bei der Gold Serie sogar von seinen bisher bestklingenden Gitarren.

Die Cort Gold MC6 und Core-MC

Mit der Cort Gold MC6 und Core-MC werden zwei Instrumente präsentiert, die den Fokus auf vollmassive Bauweise und erstklassige Tonhölzer legen. Die Kombination aus traditioneller Handwerkskunst und bühnentauglicher Elektronik macht diese Modelle zu vielseitigen Begleitern für Studio und Bühne, und das zu einem absolut fairen Preis.

Cort Gold MC6 Ovangkol

Die MC6 aus der Gold-Serie ist in zwei glänzenden Finishes erhältlich: Natural und Light Burst. Der Korpus in Modern Concert Bauform verfügt über einen Cutaway und besteht aus massivem Ovangkol für Boden und Zargen mit einer torrefizierten, ebenfalls massiven Sitka-Fichtendecke. Der mit Walnuss verstärkte Mahagonihals ist mit einem Griffbrett aus Makassar-Ebenholz bestückt und bietet dank des „Comfort C“-Profils, eines 15,75″ Radius und dem satinierten Finish eine moderne Bespielbarkeit.

Goldene Deluxe-Vintage-Mechaniken, Knochensattel und eine handgefertigte X-Bracing-Konstruktion sowie Abaloneverzierungen unterstreichen den Premium-Anspruch.

Zur Abnahme des Gitarrensignals dient das Fishman Flex Blend System, das ein Piezo-Signal mit einem internen Mikrofon mischt. Dafür stehen drei Regler für Lautstärke, Tone und Mic-Blend. Ebenfalls an Bord ist ein LED Tuner.

Cort Core MC Ovangkol

Die Core MC Ovangkol ist optisch wie klanglich ein markantes Modell und kommt ebenfalls in der modernen Concert-Korpusform. Im Gegensatz zur Gold-Serie kommt hier eine massive Zederndecke zum Einsatz. In Kombination mit dem massiven Ovangkol-Korpus ergibt sich ein breites, ausdrucksstarkes Klangspektrum.

Optisch besticht die Gitarre durch ein hauchdünnes, UV-gehärtetes Semi-Gloss-Finish in Schwarz. Der Mahagonihals trägt ein Palisandergriffbrett mit 20 Bünden und einer Sattelbreite von 43 mm. Die Hardware umfasst offene Vintage-Mechaniken und einen Palisandersteg mit Knocheneinlage.

Als Tonabnehmersystem ist das Fishman Presys VT verbaut, das mit dezenten Volume- und Tone-Reglern im Schallloch die natürliche Ästhetik der Gitarre wahrt.

Preis und Verfügbarkeit

Die Cort Gold MC6 und Core MC kommen beide mit passendem Gigbag. Während für die Gold MC6 in beiden Finishes bei Thomann 999,- Euro fällig werden, gibt es die Core MC bereits für 649,- Euro. Beide Modelle sind direkt verfügbar.