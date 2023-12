Crazy Tube Circuits HI-Power Overdrive und Ampsimulation

Crazy Tube Circuits HI-Power - Gilmour to go

Das Crazy Tube Circuits HI-Power vereint ein Colorsound Boost und Overdrive-Pedal und den Schaltkreis eines Hiwatt Amps in einem Pedal. Und wer jetzt ein wenig firm ist in der Rockhistorie, dem müsste auffallen, dass das die Zutaten für den legendären Gitarrensound des Wish You Were Here Albums waren. Wir haben es hier also mit dem Gilmour-Sound to go zu tun. Wenn das nicht ein spannendes Pedal ist…

Crazy Tube Circuits HI-Power Boost und Ampsimulation

Das Pedal ist, trotz seines gewaltigen Inneren, nur 119 × 97 × 53 mm groß, wiegt dafür aber fast 450 g. Nun gut, da steckt ja auch viel Sound drin. Wer einen Hiwatt zum Gig schleppt, hat knapp das Hundertfache am Henkel.

Der rechte Teil des Crazy Tube Circuits HI-Power ist für den Colorsound Booster reserviert. Und dieser hat es schon in sich, denn um maximale Dynamik zu erreichen, wird intern die Spannung verdoppelt und der Booster somit mit 18 V angetrieben. Das verleiht ihm einen größere Spanne für cleanen Boost. Wer schneller in den Overdrive kommen möchte, kann die Spannungsverdopplung aber auch abschalten, das ging beim Original nicht. Der Mastervolume-Regler kann übrigens auf Bypass gesetzt werden, auch das ist eine Neuerung zum Original.

Die linke Pedalseite gehört dem Hiwatt-Schaltkreis. In den Demovideos kann man ganz gut hören, dass es dem Hersteller wohl gelungen ist, den extremen Headroom des Originals zu erreichen. Das ist schließlich das Herzstück des Gilmour Sounds. Der komplett analoge Schaltkreis bietet die Möglichkeit, das Verhalten eines 50 W und eines 100 W Hiwatt Amps zu simulieren, was sich auch hier in früherer Zerrfreudigkeit bei der 50 W-Variante bemerkbar macht.

Ein Effektloop ist auch an Bord, dieser liegt zwischen beiden Komponenten und ermöglicht so das problemlose Einschleifen externer Pedale, wie zum Beispiel einem weiteren Overdrive. Eine weitere Option ist die Möglichkeit, per Switch einen der beiden Inputs des Hiwatt auszuwählen oder sogar beide zu linken. Das ist großartig und erweitert das Spektrum des Crazy Tube Circuits HI-Power enorm.

In drei Wochen soll die Kiste in Deutschland lieferbar sein. Das ist etwas zu knapp für den Weihnachtsmann, aber ich habe gehört, dass Gitarristen diesbezüglich total entspannt auch Gutscheine entgegennehmen…. ;)

279 € soll das Crazy Tube Circuits HI-Power kosten. Wenn es das leistet, was die Werbung verspricht, ist das ein Knaller! Ich habe heute eins zum Test geordert, mal schauen, ob das klappt. Gebt euch die Videos, da ist hicer Shice dabei!

