Crazy Tube Circuits Triptychon, Drive Pedal

3-in-1: Fuzz, Boost und Amp-Drive

Mit dem Crazy Tube Circuits Triptychon stellt der griechische Effektpedalhersteller ein Drive Pedal vor, das Fuzz, Boost/Octave-Fuzz und Amp-Drive in einem Gehäuse vereint.

Das neue Crazy Tube Circuits Triptychon

Das Crazy Tube Circuits Triptychon ist ein 3-in-1 Pedal, das Fuzz-Sounds und Amp-Klänge kombiniert. In früheren Recording-Sessions standen diese Klangelemente meist nicht separat nebeneinander, sondern wurden kombiniert. So wurden Fuzz-Pedale und Octafuzzes vor bereits übersteuernde Amps gehängt. Die daraus entstandene Interaktion zwischen Gitarre, Pedal und Amp machte oft die Magie des Sounds aus.

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In modernen Gitarrensetups finden sich oft clean eingestellte Amps als sogenannte Pedalplattform, davor ein Pedalboard mit diversen Drive-Farben, Boostern usw. Die hier stattfindende Interaktion ist jedoch eine ganz andere. Das Crazy Tube Circuits Triptychon tritt an, um die Signalkette früherer Tage zu rekreieren und so die Sounds, die wir alle lieben, wieder zu ermöglichen.

Das Crazy Tube Circuits Triptychon arbeitet mit einer Kombination aus Silizium-Transistoren, die durch ein spezielles Schaltungsdesign die klangliche Seele von Germanium-Bauteilen besitzen.

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Es ist in drei Panels unterteilt. Das Herzstück bildet hier die mittlere Sektion mit einer 4-Voice-Fuzz-Engine. Die Modi orientieren sich an folgenden Legenden:

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„ff“ (Fuzz Face),

„vtb“ (Vox Tone Bender)

„3/2“ (Sola Sound Tone Bender Mk 1.5)

„2“ (Sola Sound Tone Bender MkII)

Das rechte Panel fokussiert sich auf Boost- und Octave-Fuzz-Sounds. Im Boost-Modus fungiert es als Treble-Booster mit zwei Voicings, während der Octave-Modus zwei Varianten eines Upper-Octave-Fuzz liefert.

Das linke Panel ist schließlich für Amp-Drive-Sounds verantwortlich. Hier liefert das Crazy Tube Circuits Triptychon mit der Sättigung und dem Kompressionsverhalten eines arbeitenden Röhrenverstärkers den Teil der Signalkette, der in modernen Setups oft nicht gegeben ist.

Neben den Reglern für Parameter wie Volume, Fuzz, Drive und Tone verfügt das Triptychon über diverse Wahlschalter für die verschiedenen Voicings. Um das Problem von Fuzz und Impedanz zu adressieren, gibt es einen speziellen Anti-Buffer-Schaltkreis, der die Impedanz-Problematik bei der Verwendung von aktiven Pickups oder vorgeschalteten Buffern löst und die natürliche Interaktion zwischen Gitarre und Effekt wiederherstellt.

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Preis und Verfügbarkeit

Das Crazy Tube Circuits Triptychon gibt es für 315,- Euro beim Musikhaus Thomann.