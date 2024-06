Klon und Dumble in a box

Unobtanium. Das klingt wie der Name des Schwippschwagers des dritten Sohns des vierten Kalifen von Wildwodel 9. Ist aber ein Pedal für Gitarristen und will Dumble-Sounds und Klon Centaur-Sounds reproduzieren. Steiler Move, schauen wir mal. Das Crazy Tube Circuits Unobtanium bitten zum Alien-Tanz.

Crazy Tube Circuits Unobtanium RAW

So ganz neu ist das Crazy Circuits Unobtanium nicht, aber jetzt kommt die RAW-Version, die uns den Mund offenstehen lassen soll. Grundsätzlich handelt es sich um ein Dual Effekt Pedal, das auf der einen Seite den Klon eine Klon Centaur beinhaltet, auf der anderen Seite den Schaltkreis eines Dumble Amps simuliert. Letzteren sogar in zwei Variationen.

Prinzipiell entspricht das Crazy Tube Circuits Unobtanium der bestehenden Version des Pedals. Die RAW Version enthält, für den Klon-Kanal, ein paar NOS Mullard/Valvo labelled OC45 Germanium Transistoren aus den Sechzigern.

Um die Unterschiede zwischen den beiden Versionen des Crazy Tube Circuits Unobtanium zu verdeutlichen, beschreibt die Homepage die Unterschiede wie folgt:

K-side:

Standard version: MOD setting = silicon diodes added in combination with the stock germanium diodes in the clipping section for higher output/less compression.

Raw version: OC45 setting = New Old Stock Mullard/Valvo OC45

germanium transistors used instead of stock germanium diodes for

clipping resulting in higher gain and sustain/compression.

D-side:

Standard version: Smoother jazz/blues oriented tones.

Raw version: Glassier blues rock oriented tones.

Das klingt, als hätte man den heiligen Gral eben mal per 3D-Drucker neu geschaffen. Wer also auf die wirklich legendären Sounds der Dumbles und Klons steht, sollte sich dieses Pedal unbedingt in Ruhe zu Gemüte führen. Wir versuchen selbiges, dieses Pedal sollte man mal genauer unter die Lupe nehmen.

Günstig ist der Spaß nicht, 339 € muss man locker haben, um sich die Sounds des Crazy Tube Circuits Unobtanium aufs Pedalboard zu holen. Angesichts der Versprechungen, die das Pedal macht, scheint das aber ein fairer Preis zu sein. Leider ist das Pedal erst ab Mitte/Ende August lieferbar, da müssen wir also noch ein wenig gedulden. Ich bin auf jeden Fall gespannt und weiß, dass Schäffe das Teil zum Test organisiert. Also: Stay Tuned. Wird sich lohnen. :)

