Cre8audio Programm, MIDI-CV/Gate-Sequencer

8 Drum- & 4 Melo-Tracks

Cre8audio Programm ist ein 12-kanaliger Performance-Sequencer, mit dem MIDI- und Analog-Equipment gleichzeitig angesteuert werden kann. Generative Funktionen und Zufall in Echtzeit sorgen für frische Ideen.

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Cre8audio Programm – Performance-Sequencer

Programm ist ein Standalone-Sequencer, der auf zwölf Spuren andere gerät ansteuern kann. Acht Spuren sind für Drums und vier Spuren für monophone Melodien (Mono, Chord, Arp und Chip = Chord + Arp) vorgesehen. Das Gerät lässt sich auch aus dem Gehäuse nehmen und als 40 TE breites Modul in einen Eurorack-Rahmen einbauen.

Alle 12 Spuren werden über MIDI ausgegeben. Die acht Drums und zwei der Melodiespuren können außerdem auch über CV- und Gate-Ausgänge auch Eurorack-Systeme und semi-modulare Synthesizer ansteuern.

Die Pattern können bis zu 64 Steps lang sein. Pro Spur lassen sich jedoch individuelle Längen festlagen, sodass polyrhythmische Muster leicht zu erzeugen sind. Die Spuren werden über dedizierte Tasten direkt angewählt. Das Gerät kann 64 Patterns und 32 Songs speichern.

Die Step-Eingabe erfolgt über 32 Grid-Tasten. Diese lassen sich auch als Grid-Keyboard für das Einspielen in Echtzeit verwenden. Außerdem dienen die beleuchteten Grid-Tasten auch als Anzeige wenn bestimmte Parameter eingestellt werden. Zur Erweiterung können auch externe MIDI-COntroller zur Eingabe der Sequenzen verwendet werden.

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Für die Funktionen Pitch, Gate Length, Ratcheting, CV/CC und Note Offset sind Regler vorhanden. Weitere Eingaben erfolgen über einen Value-Regler. Alle Parameter können pro Step oder Sequenz mit Zufallswerten versehen werden. Darüber hinaus gibt es vier anpassbare Algorithmen mit denen Patterns generiert werden können, die als Ausgangspunkt zur weiteren Editierung dienen.

Cre8audio Programm ist in Kürze verfügbar und kostet 319,- Euro.