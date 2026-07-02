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Creative Rewind, Studio-Tool für DAWs

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Diese clevere Tool kann DAW-Sessions retten

2. Juli 2026
creative rewind

Creative Rewind, Studio-Tool für DAWs

Wer kennt die folgenden Probleme nicht? „Die Version des Songs ist super, aber können wir vielleicht doch die Vocals von letzter Woche wieder benutzen?“ oder „Letzte Nacht habe ich 2 Stunden am Track geschraubt – heute morgen wünsche ich mir, ich hätte einfach alles so gelassen.“ Diese oder ähnliche Situationen hat vermutlich schon jeder einmal erlebt. Damit man in Zukunft nicht mehr ins Schwitzen kommt, wenn man selbst (oder der Kunde) eine frühere Version eines Songs zurückholen möchte, hat Pierre Oliva, ein Freelancer im Software Engineering-Bereich und Hobbymusiker, das Studio-Tool Creative Rewind entwickelt.

Creative Rewind

In Gesprächen mit anderen Producern kam bei Pierre Oliva immer wieder ein Thema hoch: Viele vermissen die automatische Versionierung des leider beerdigten Splice Studio – und hassen gleichzeitig den heutigen Abo-Wahn. Genau für diese Lücke hat er Creative Rewind entwickelt.

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creative rewind

Das Tool läuft unbemerkt im Hintergrund und dient im kreativen Prozess als unsichtbarer „Flight-Recorder“ für die DAW. Ein Crash, ein versehentlich überschriebenes Mix-File, korrupte Projekt-Dateien oder das absolute Chaos mit 20 durchnummerierten Projektversionen – all das soll mit Creative Rewind der Vergangenheit angehören.

Die wichtigsten Key-Features auf einen Blick:

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  • Automatisches Backup: Sichert bei jedem Cmd + S (bzw. Strg + S bald für Windows) Projekte aus Ableton, FL Studio, Logic Pro, Reaper etc. komplett automatisch lokal ab.
  • Visuelle Timeline: Punktgenaue Wiederherstellung – man springt einfach auf den exakten Zustand von vor 2 Stunden oder 3 Tagen zurück.
  • Intelligente Features: Dokumentation, Vorschau- und Kategorisierungsmöglichkeiten. Ableton-Projekte bieten zudem eine automatische Änderungserkennung.
  • Speicheroptimiert: Jedes unveränderte File wird exakt nur einmal physisch gespeichert, egal wie oft es verwendet wird.
  • Faires Modell: Kein Abo, sondern ein transparenter Einmalkauf, der sich nach der ersten geretteten Studiosession amortisiert hat.

creative rewind

Dabei funktioniert die Software nicht nur mit den Digital Audio Workstations Ableton, Logic, FL Studio, Cubase, Pro Tools und Reaper, sondern auch mit Softwares wie Final Cut Pro, Photoshop, Illustrator uvm., d. h. auch für Videoproduzenten und Grafiker könnte die Software hilfreich sein.

Creative Rewind ist ab sofort auf der Website des Entwicklers erhältlich und kostet 60,- Euro (Single License, nutzbar auf einem Computer) bzw. 160,- Euro (Multiple License, nutzbar auf drei Computern).

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Über den Autor
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Felix Thoma RED

Nach der klassischen musikalischen Früherziehung ging es übers Keyboard hin zum Klavier und diversen Bands, was am Ende sogar zur Finanzierung des Studiums gereicht hat. Danach hat mich das Schicksal in die Welt der Werbe- und Filmmusik verfrachtet - dieser bin ich heute noch treu!

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